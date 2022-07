Noorwegen voorkomt grotere gastekorten: stakingen bij staatsenergiebedrijf beëindigd

De Noorse overheid heeft dinsdag een einde gemaakt aan stakingen bij het staatsenergiebedrijf Equinor. Dat hebben het ministerie van Arbeid van Noorwegen en vakbond Lederne bekendgemaakt. Het einde van de stakingen — ingezet voor hogere lonen — is goed nieuws voor de Europese energievoorziening. Als de stakingen waren doorgegaan zoals gepland, dan kon grootleverancier Noorwegen vanaf zaterdag 56 procent minder gas exporteren.

Dinsdag legden werknemers van drie gas- en olievelden van Equinor hun werkzaamheden neer. Personeel van zeven andere locaties was van plan zich daar deze week bij aan te sluiten: nog eens vier gas- en olievelden stilleggen op woensdag, drie extra op zaterdag. Voordat de staking werd beëindigd stegen de Europese gasprijzen tot het hoogste niveau in vier maanden. De laatste jaren haalde Europa tussen de 20 en 25 procent van haar gas uit Noorwegen.

Gistermiddag zei de Noorse overheid nog dat ze niet van plan was zich in het loongeschil te mengen. Dat is nu toch gebeurd, volgens arbeidsminister Marte Mjøs Persen vanwege de „dramatische impact” die stakingen „in het kader van de huidige Europese situatie” dreigden te hebben. Het is volgens haar belangrijk dat Noorwegen zijn reputatie als betrouwbare en voorspelbare energieleverancier behoudt. Een derde partij gaat bepalen of en in hoeverre Equinor-personeel loonsverhoging toekomt.