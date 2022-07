Nieuwe waterstoffabriek moet Rotterdamse Shell-raffinaderij groener gaan maken

Olieconcern Shell gaat zijn raffinaderij in de Rotterdamse haven uitbreiden met een groene waterstoffabriek. Dat meldt het bedrijf woensdag. Volgens Shell vervangt groene waterstof „een deel” van het grijze waterstofgebruik, waarmee de productie van benzine, diesel en kerosine „gedeeltelijk koolstofvrij” wordt. Hoe groot dit deel is, meldt het bedrijf niet. De fabriek moet in 2025 in gebruik zijn. Het bedrijf, dat zegt dat de groene waterstoffabriek de grootste van Europa wordt, geeft in de verklaring ook geen financiële details over het project.

De hernieuwbare stroom voor de fabriek komt van Hollandse Kust, het windpark in de Noordzee dat deels eigendom is van Shell. Het bedrijf ziet de bouw van de fabriek als onderdeel van het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Bij de productie van groene waterstof komen geen broeikasgassen vrij.

Verloren rechtszaak

Het bericht van Shell volgt kort op de publicatie van een onderzoek van Milieudefensie, dat stelt dat 29 grote Nederlandse bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen onvoldoende terugbrengen. De milieuorganisatie won in mei vorig jaar een rechtszaak van Shell, waardoor het bedrijf de uitstoot van al zijn broeikasgassen in lijn moet brengen met de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat het olieconcern zijn wereldwijde uitstoot voor 2030 met 45 procent moet reduceren (ten opzichte van 2019).

De Shell-raffinaderij in Rotterdam was in 2019 met bijna 2 miljoen kilogram emissie de op vier na grootste vervuiler van stikstofoxiden in Nederland, achter onder meer Tata Steel en luchthaven Schiphol. Dat blijkt uit een lijst met de honderd grootste stikstofoxiden-bronnen in Nederland – op basis van cijfers van de nationale emissieregistratie – die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) in april dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde. Shell Nederland Chemie BV in Moerdijk stond in dat jaar op plek 8 met ruim 1 miljoen kilogram emissie.