Nieuw op streaming week 27: The Tourist, Time, Black Bird en Boo, Bitch

The Tourist

Thrillerserie over een Ierse man (gespeeld door Jamie Dornan) die met geheugenverlies wakker wordt in een Australisch ziekenhuis. Een politieagente krijgt de opdracht om de man te ondervragen. Wie is hij? Er zitten in elk geval gevaarlijke types achter hem aan: hij werd eerder van de weg gereden door een tankwagen. De eigenzinnige toon en sterke plottwists deden het in het VK en Australië goed bij publiek en critici.

NPO Plus, 6 afleveringen.

Time

Sean Bean en Stephen Graham spelen de hoofdrollen in het Britse gevangenisdrama Time. De ietwat timide Mark Cobden (Bean) heeft een misdaad begaan en heeft een groot schuldgevoel. De harde gevangeniswereld is niks voor hem. Bewaker Eric McNally (Graham) probeert hem waar mogelijk te helpen. Maar McNally krijgt het moeilijk wanneer een van de gevaarlijkste gevangenen hem in het vizier krijgt.

NPO Plus, 3 afleveringen.

Black Bird

Op feiten gebaseerde misdaadserie over James Keene, een veroordeelde man die strafvermindering kan krijgen als het hem lukt om in de gevangenis een vriendschap te sluiten met een seriemoordenaar, Larry Hall. De politie wil namelijk weten waar deze man de lijken van een aantal vrouwen heeft begraven. De dit jaar overleden acteur Ray Liotta (Goodfellas) is in de serie te zien als de vader van James.

Apple TV+, 6 afleveringen (wekelijks, vanaf vrijdag).

Boo, Bitch

Middelbare scholier Erica krijgt een ongeluk en wordt een geest. Wat nu?

Netflix, 8 afleveringen (vanaf vrijdag).

