Na hoeveel opgestapte ministers is het voor Johnson einde verhaal?

Gaat het nu echt gebeuren? Het al zo vaak voorspelde einde van premier Boris Johnson lijkt dichtbij te komen. Want hoeveel vertrekkende ministers zijn nodig om een premier te laten inzien dat het voor hem persoonlijk einde verhaal is?

Dinsdag stapten twee biggies uit Johnsons regering op, minister van Financiën Rishi Sunak en minister van Volksgezondheid Sajid Javid. Op hun bekendmakingen volgden dinsdagavond laat en woensdag een hele serie minder bekende ministers en hun ondersteunende secretarissen.

Woensdagmiddag was die lijst vertrekkers tot 27 gegroeid en leek het waarschijnlijk dat dit aantal nog verder zou stijgen. En elke nieuwe ontslagbrief – de regering is omvangrijk en telt ruim 120 bewindslieden – vergroot de druk op premier Johnson om zelf op te stappen. Zeker als die brieven net zo pijnlijk zijn als bijvoorbeeld die van Rishi Sunak: „De bevolking verwacht terecht een overheid die behoorlijk, serieus en competent wordt geleid. Deze waarden zijn het waard om voor te vechten en daarom neem ik ontslag.”

Aanleiding voor de lading opzeggingen was een schandaal rond het Conservatieve Lagerhuislid Chris Pincher – meermaals beschuldigd van handtastelijkheden – en vooral het gedrag van premier Johnson in de kwestie. Aanvankelijk zei Johnson niets geweten te hebben van het seksueel overschrijdende gedrag van Pincher, later moest hij toegeven dat hij daar wel degelijk over op de hoogte was gesteld. Johnson wist ervan en was zelfs gewaarschuwd voordat hij Pincher in zijn regering benoemde als plaatsvervangend chief whip, die moet helpen de discipline binnen de fractie te bewaren.

Gedragspatroon

Dit past precies in het gedragspatroon van Johnson dat Conservatieve Lagerhuisleden in toenemende mate beu zijn. Ze zitten met een partijleider die altijd eerst zijn fouten ontkent om vervolgens met tegenzin terug te moeten komen op eerdere verklaringen. En hij vraagt van zijn ministers om het voor hem op te blijven nemen. Dus Johnsons excuses over deze fout, dinsdagmiddag, waren voor Sunak en Javid weinig meer waard. Sajid Javid zei in zijn afscheidstoespraak in het Lagerhuis: „Ik bleef hem verdedigen en hem het voordeel van de twijfel geven. Maar het was de afgelopen maanden onmogelijk om de balans tussen loyaliteit en integriteit te bewaren.”

Ondanks alles lijkt Johnson voorlopig te willen aanblijven. Na het vertrek van Sunak en Javid kwam hij binnen een paar uur niet met een aankondiging van zijn vertrek, maar met de namen van hun plaatsvervangers. „Juist in moeilijke tijden verwachten Britten van hun regering dat ze doorzet”, zei de premier woensdag in het Lagerhuis.

En een groepje belangrijke ministers steunt hem – voorlopig – nog, onder wie Ben Wallace (Defensie), Dominic Raab (Justitie) en Priti Patel (Binnenlandse Zaken). Minister van Onderwijs Nadhim Zahawi is nu de nieuwe minister van Financiën en stafchef Steve Barclay is minister van Volksgezondheid geworden. Het is voor Johnson lastig om nieuwe ministers te vinden buiten het kringetje dat hem nog steunt.

Lagerhuislid Tobias Ellwood is één van de eerste Tories die zich publiekelijk uitsprak tegen Johnson en hij zegt dat de premier zijn ministers altijd heeft gekozen „op basis van hun loyaliteit aan hem en niet op basis van hun vaardigheden”. Ze zien de Conservatieve Partij als familie waar je trouw aan blijft: „Sommige van hen zullen degenen die nu vertrekken als verraders zien. Maar mijn loyaliteit ligt eerder bij het land dan bij de partij.” Ellwood verwacht ook niet dat de premier uit zichzelf vertrekt.

Vertrouwensstemming

En dus zijn binnen de Conservatieve Partij de critici nu op zoek naar een manier om van Johnson af te komen. Begin vorige maand won Johnson nog een vertrouwensstemming van de fractie, al zegde toen een flinke minderheid (41 procent) het vertrouwen in hem op. De ongeschreven regel is dat zo’n stemming pas na een jaar opnieuw kan worden gehouden.

Maar de commissie die toeziet op dit soort regels wordt volgende week opnieuw samengesteld. Tegenstanders van Johnson zouden zich nu verkiesbaar stellen om zo sneller een nieuwe vertrouwensstemming te kunnen organiseren. Woensdag speculeerden Britse media dat die regels nog veel sneller aangepast zouden kunnen worden, vanwege de toenemende druk op de premier en het kabinet dat onder zijn ogen verkruimelt. De commissie zou woensdagmiddag ook bij elkaar komen.

Een andere mogelijkheid zou zijn dat iemand van zijn intimi binnen het kabinet Johnson probeert duidelijk te maken dat hij toch echt beter kan opstappen. Volgens een verslaggever van The Daily Mail zou minister van Huisvesting Michael Gove die ondankbare taak woensdag op zich hebben genomen – maar de vraag is of Johnson ernaar luistert.