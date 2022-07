Mensdier moet veel leren

Hoe kijken dieren naar de mens? Vooral met verbazing, soms boosheid. Mens en dier staan op gespannen voet met elkaar. Kijk eens naar de bruine rat, die de mens ‘vies’ vindt. Of de potvis: bejaagd door de eeuwen heen, met „honderdduizenden geharpoeneerd”.

De mens is zelf een dier, dat leert ons de expositie Het beest in ons in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam waarin het dierenrijk naar de mensenwereld kijkt. Bij monde van 25 auteurs geven dieren ons oplossingen voor onze mensenproblemen, zoals overbevolking, waterschaarste, migratie, ouderdom, racisme en dierenleed. Actuele thema’s waar de dieren antwoord op hebben.

En dat is hoognodig in deze moeilijke tijden. Dieren blijken verrassend slim en praktisch. Neem de raad van de das ter harte over de woningnood, bij monde van dichter Babs Gons: „Wij dassen weten allang hoe je woningnood oplost, ook wij hebben een tekort aan geschikte woonruimte. (–) Maar wij zien een oplossing in delen. Zo lastig is dat niet. Wij delen onze holletjes met vossen, boommarters en stekelvarkens.” Een geniaal plan. „Mijn huis is jouw huis”, is het levensmotto van de das. Kom daar maar eens om bij de mens.

Tommy Wieringa laat de Aziatische olifant spreken over het „olifantengeheugen (–) als drager van vrijwel alle lijden” dat de mens het dier aandoet. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam stelt ons de facetogen van het tweestippelig lieveheersbeestje ten voorbeeld: die oogjes zien slechts ultraviolet en groen licht. Dus voor dit insect met zijn rode dekschild en stippels is eigenlijk iedereen gelijk. Als de mens kijkt met facetogen dan zien zij „niet meer welke huidskleur iemand heeft”. En dan zou racisme niet meer bestaan, wordt niemand gediscrimineerd. En kunnen we, zoals Aboutaleb schrijft, de „kleuren binnen de mensenpopulatie omarmen”. Het bijbehorende, gelijknamige boek drukt al deze dierenmonologen af.

Het Natuurhistorisch Museum plaatst opgezette dieren uit de collectie voor uitvergrote foto’s van het ANP, die de thema’s representeren. Paulien Cornelisse kiest de peper- en zoutvlinder uit als symbool van aanpassing: de van oorsprong witte mot met zwarte spikkels neemt de kleur aan van de omgeving. Opnieuw: briljant idee, dat zou de mens ook moeten doen, aldus Cornelisse. Misschien moet de mens de wereld niet willen veranderen maar zélf veranderen, „zodat jullie beter in de wereld passen”. Het is duidelijk: dieren hebben de wijsheid in pacht, de mens niet.

Het beest in ons. Het Natuurhistorisch, Rotterdam. T/m 6/11. Boek: Uitg. Trichis, Rotterdam. Inl: hetbeestinons.nl