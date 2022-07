Voor de ingang van supermarkt vraagt een man of ik iets voor hem wil meenemen: „Een Peijnenburg-koek met van die witte puntjes graag.” Vooruit. Op dat moment komt een vrouw uit de zaak en geeft dezelfde man een doos kattenbrokjes. Alsjeblieft. Dankuwel. Als ik weer buiten kom met de koek met kandijsuiker, moet ik even wachten want de man staat een nieuwe klant zijn bestelling op te geven. Ik vraag me af: zou hij zo elke dag boodschappen doen?

