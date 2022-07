Je gunt elke school een bezoek van de Sekszusjes

De Sekszusjes waren in de vierde aflevering van Naakt voor de klas (NPO3) bij het onderwerp waar ze eigenlijk voor gekomen waren: seksplezier. Het duo maakte furore met hun YouTubeserie over seks, en verschijnt nu ook op televisie. De gemiddelde tv-kijker is weliswaar 56 jaar, maar oude mensen kunnen ook best wat seksuele voorlichting gebruiken.

Op een middelbare school praatten Marcella en Krista Arriëns over hoe je duidelijk maakt wat je graag wil in bed, en hoe je überhaupt zelf weet wat je graag wil. Vaak is seks op het plezier van jongens gericht, en op de conventies, hoe je denkt dat het hoort. Er valt bij de scholieren nog een wereld te winnen, zo blijkt. Waarom seks? „Misschien om de jongen een plezier te doen”, zegt het ene meisje. „Als de jongen is klaargekomen, is de seks klaar”, zegt de ander. Het derde meisje vindt masturbatie „vies en egoïstisch”.

Je zou iedere school een bezoek van de Sekszusjes gunnen. Niet alleen geven ze les over seks, ze geven ook les over hoe je seksles moet geven. Seksuele voorlichting richt zich vaak op de technische en gevaarlijke kanten van seks. De Sekszusjes willen dat het meer gaat over de beleving. Deze tv-reeks is een stuk conventioneler gemaakt dan de YouTube-filmpjes, waar de zussen inventief werkten met een zelfgebouwd decor, geestige props en liedjes. Gelukkig zijn er nog een paar speelse ideeën doorgekomen. Zo zitten de deskundigen die ze raadplegen als kleine Wiplala’s in de lockers van de school verstopt. Ook zijn er nog wat kleipoppetjes-animaties.

Bovenal tonen de Sekszusjes hun inventiviteit in de manieren waarop ze les geven. Zo maken ze een meisje duidelijk dat ze beter moet zeggen wat ze niet wil door haar sportoefeningen te laten doen. En ze laten een schoolklas taartjes voor elkaar maken. Alle antwoorden die ze van de kinderen krijgen over jump squats, verticaal gesneden aardbeien en verkeerde drankjes, tonen aan waarom het zo moeilijk is om te zeggen wat je wel en niet wil in bed. Samengevat: de kinderen willen niet moeilijk doen, ze willen de sfeer niet verpesten.

Vaag gelul

Wanneer je kunstenaars vraagt naar de betekenis van hun kunstwerk, komt er vaak vaag gelul uit. Maar als je ze vraagt naar hun kwasten en hun verf, dan komen ze los. Het loont om kunst als ambacht te benaderen. Ook omdat de diepere lagen dan als vanzelf verschijnen. InDe kleuren van Caspers (NPO2) benadert Charlotte Caspers kunst vanuit kleuren. Eerder koos de kunstenaar en kunsthistorica de ambachtelijke weg in Het geheim van de meester.

Na rood en blauw was ze dinsdagavond aanbeland bij de kleur der kleuren: zwart. Die kleur brengt Caspers van de oertijd naar de toekomst. Ze begint bij de 29.000 jaar oude houtskooltekeningen van de Grot van Peche Merle in Frankrijk. En ze eindigt bij de uitvinding van het Vantablack: het zwartste zwart dat wordt gebruikt om de binnenkant van telescopen donker te maken. En nog altijd is het hoofdbestanddeel hetzelfde: koolstof van verbrand hout.

Caspers laat zien hoe een kunstenaar met houtskool werkt, hoe een inktkundige inkt maakt, hoe zwarte lakense stof de garderobe van de rijken in de zeventiende eeuw domineerde. Om de metaforische betekenis van zwart te tonen, maakt ze ook een uitstapje naar de black-metalband Terzij de Horde, die gedichten van Marsman verwerkt in hun oergrom van diepe pijn. Zwart staat hier voor de duistere kant van het leven, waar sommige mensen zich toe aangetrokken voelen. De drummer van de metalband zegt dat zwart ook een beginpunt is: eerst maak je alles zwart en vanuit daar bouw je iets op. Dat deed me denken aan Zwart Vierkant, het schilderij van Malevitsj. Maar gek genoeg sloeg Caspers die over.