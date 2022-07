Nederland is niet ontwricht geraakt door aanhoudende boerenprotesten. Nóg niet. Maar de hinder die demonstrerende boeren de afgelopen dagen veroorzaakten op knooppunten, snelwegen en distributiecentra duidt erop dat het een hete zomer wordt. Niet alleen verliepen demonstraties nu al grimmig, en zette de Mobiele Eenheid zelfs traangas in, de acties verstoren het openbare leven. De verantwoordelijke minister heeft al meerdere malen huisbezoek gekregen, en politici maken duidelijk dat ze zich bedreigd en onveilig voelen. Zo merkt de samenleving op verschillende niveaus de gevolgen van de demonstraties van boze boeren. Van problemen bij de distributie van levensmiddelen en platleggen van het verkeer tot aan sabotage van de democratie. Boeren hebben het recht boos te zijn, maar het demonstratierecht moet binnen de grenzen van de rechtsstaat uitgeoefend worden.

Politici en bestuurders hebben jarenlang een probleem genegeerd en zelfs erger gemaakt, en de rol van achtereenvolgende kabinetten in het stikstofdossier is niet fraai. Uitstel van harde keuzes heeft geleid tot de situatie van nu, waarbij veel maatregelen tegelijk genomen moeten worden. Het is begrijpelijk dat dat tot onrust leidt. Ook de manier waarop het kabinet het stikstofprobleem nu aanpakt is problematisch: er is onrust gezaaid met een ‘stikstofkaart’, en het probleem is doorgeschoven naar de provincies. En: er is nog geen plan, geen perspectief voor de toekomst van de landbouw. Dat is kwalijk en onnodig.

Kabinet, provincies en agrarische sector – deze drie partijen hebben elkaar nodig, maar hun belangen lopen ver uiteen. Op verzoek van de Tweede Kamer stelt het kabinet daarom een ‘onafhankelijke bemiddelaar’ aan om in ieder geval het gesprek weer op gang te krijgen. Johan Remkes, oud-minister namens de VVD en veelgevraagd probleemoplosser, mag dat gaan doen. Een logische keuze, gezien zijn expertise: zijn gezag is groot, hij weet alles van stikstof en hij kreeg zelfs de kabinetsformatie rond. Tegelijk is zijn ervaring ook een handicap: Remkes adviseerde in twee rapporten de landbouw grondig te hervormen. Boeren wantrouwen zijn onafhankelijkheid en hebben daarin een punt, het kabinet voert deels uit wat Remkes eerder had geadviseerd. Bovendien, écht onafhankelijk is hij niet. De coalitiepartijen maakten in de Tweede Kamer meteen duidelijk dat het niet de bedoeling is dat Remkes opnieuw gaat onderhandelen. De afspraken staan. Remkes mag het kabinetsbeleid verkopen met een vriendelijke glimlach.

Het kabinet-Rutte IV heeft de neiging lastige dossiers weg te stoppen bij gespreksleiders, coördinatoren, commissies en een regeringscommissaris. Voorgaande kabinetten deden dit ook al, maar dit kabinet zou met deze ondemocratische trend moeten breken. Er zijn maar liefst 29 bewindspersonen benoemd, dus ‘te druk’ kan geen excuus zijn. Het is een brevet van onvermogen dat het kabinet zich verschuilt achter mensen als Johan Remkes en keer op keer de lastige klussen uitbesteedt. Belangrijker argument: externe partijen leggen geen politieke verantwoording af aan de Tweede Kamer, en zijn niet te controleren. Zo ontstaat een democratisch schemergebied, ook in de discussie over de toekomstige inrichting van Nederland. Dat is ongewenst. Jarenlang hebben kabinetten gedoken bij de aanpak van het stikstofprobleem. Nu uitstel niet langer kan en er keuzes gemaakt móéten worden, moet het kabinet laten zien dat het die keuzes zélf maakt, en daar politiek verantwoordelijkheid voor nemen.

