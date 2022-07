Gynaecoloog Leiderdorp verwekte zeker 41 kinderen met eigen sperma

De inmiddels overleden gynaecoloog Jos Beek heeft in de jaren zeventig en tachtig zonder medeweten van draagmoeders zeker 41 kinderen verwekt met zijn eigen sperma. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Alrijne-ziekenhuis in Leiderdorp, vroeger het Sint-Elizabeth Ziekenhuis, waar hij vruchtbaarheidsbehandelingen uitvoerde. Beek kampte met een zeldzame erfelijke aandoening, waardoor twee kinderen van een moeder met dezelfde aandoening jong overleden.

De vrouwen die bij Beek kwamen waren op zoek naar een anonieme spermadonor. Tot de jaren negentig waren vruchtbaarheidsbehandelingen weliswaar niet aan wet- en regelgeving onderworpen, maar Beeks gedrag was ook vroeger al in strijd met normen en gedragsregels voor artsen. De gynaecoloog is verder doorgedrongen tot de privésfeer van patiënten dan noodzakelijk en heeft niet gedaan wat hij beloofde — „onacceptabel”, volgens Alrijne-bestuurslid Peter Jue.

Hang naar aanzien

Ongeveer een jaar geleden werd het Alrijne-ziekenhuis benaderd door Fiom, specialist in afstammingsvragen, namens 21 kinderen die wilden weten wie hun vader was. Onderzoek wees toen uit dat alle moeders van de kinderen onder behandeling van gynaecoloog Jos Beek van het Sint-Elizabeth Ziekenhuis hadden gestaan. Omdat de wettelijke bewaringstermijn voor de patiëntendossiers is verlopen, was verder onderzoek nodig om te achterhalen of Beek nog meer kinderen stiekem heeft verwekt.

Vanaf 1973 werkte Beek 25 jaar in het Sint-Elizabethziekenhuis. Hij ging solistisch te werk, staat in het Alrijne-rapport, en had een sterke drang naar aanzien. Het is volgens het rapport „zeer waarschijnlijk” dat Beek nooit andere spermadonoren gebruikte dan zichzelf: daar is geen registratie van aangetroffen. Aannemelijk is dat de gynaecoloog wist dat zijn gedrag onethisch was. Hij drukte patiënten expliciet op het hart met niemand te praten over de donorinseminaties.

De afgelopen jaren komen er vaker verhalen naar buiten over gynaecologen die stiekem hun eigen zaad gebruikten bij de verwekking van kinderen. Jan Karbaat is hier het bekendste voorbeeld van: hij heeft tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen mogelijk tachtig kinderen verwekt. De Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut verwekte tussen 1980 en 1994 zeker 47 kinderen met zijn eigen sperma. Sinds 2004 is anoniem sperma doneren wettelijk verboden.

