Gouden munt moet Zimbabwanen verlossen van waardeloze bankbiljetten

Zimbabwe brengt later deze maand gouden munten in omloop als alternatief voor zijn snel aan waarde inboetende papiergeld. Het land heeft momenteel te kampen met een inflatie van bijna 200 procent per jaar en bij veel Zimbabwanen komen herinneringen naar boven aan de hyperinflatie in het land van ruim een decennium geleden. Toen circuleerden er enige tijd bankbiljetten van 100 miljard (Zimbabwaanse) dollar.

De nieuwe munten zullen een ‘troy ounce’ goud bevatten, een uit de Middeleeuwen stammende maat die overeenkomt met 31,1 gram. Ook overweegt de centrale bank om de Amerikaanse dollar weer als geldig betaalmiddel in te zetten. Dat gebeurde ook al in 2009 ten tijde van de hyperinflatie. Pas een decennium later werd de eigen munt weer het voornaamste betaalmiddel. Maar de toekomst daarvan staat nu opnieuw zwaar onder druk.

Eén maaltijd per dag

Zimbabwanen en de markten hebben weinig vertrouwen in de Zimbabwaanse dollar. Dat houdt ook verband met de slechte staat van de economie in het algemeen. Het land kent een afbrokkelende industrie, diep gewortelde corruptie, geringe buitenlandse investeringen en beperkte uitvoer. De hogere voedselprijzen maken het voor veel Zimbabwanen steeds moeilijker om te overleven en velen moeten het inmiddels stellen met één maaltijd per dag.

De prijs van de nieuwe gouden munt zal zijn gekoppeld aan de wereldgoudprijs van dat moment. Een troy ounce goud was woensdag iets meer dan 1.728 euro waard. De munt is ‘Mosi oa Tunya’ (De rook die dondert, een verwijzing naar de Victoria watervallen) gedoopt.

