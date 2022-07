Europol arresteert 39 verdachten van mensensmokkel over het Kanaal

Europol heeft 39 mensen gearresteerd op verdenking van mensensmokkel over het Kanaal, onder wie zes in Nederland. Hiermee heeft de Europese politiedienst „een van de meest actieve criminele netwerken die migranten in kleine boten over het Engelse Kanaal smokkelen” opgerold, zo stelde Europol dinsdag in een persconferentie. Drie arrestanten zijn in beeld als hoofdverdachten.

De arrestaties vonden, naast in Nederland, ook plaats in Duitsland (achttien aanhoudingen), Frankrijk (negen) en het Verenigd Koninkrijk (zes). Daarbij werden ook 1.200 reddingsvesten in beslag genomen, samen met 150 rubberboten, bijna 50 motoren, 40.000 euro in contanten, vuurwapens, auto’s en drugs. De smokkelaars zouden iedere migrant zo’n 2.500 tot 3.000 euro hebben laten betalen in ruil voor de overtocht vanuit Frankrijk naar het VK.

Het zou gaan om een „goed gestructureerd” crimineel netwerk dat migranten uit met name het Midden-Oosten en Oost-Afrika naar het Verenigd Koninkrijk smokkelde en zeker sinds oktober 2020 actief was. Vanuit Nederland en Duitsland hebben de verdachten met name de logistieke en organisatorische onderdelen van de smokkeloperaties voorbereid, stelt Europol. De verdachten in het VK zouden zich bezig hebben gehouden met de financiële organisatie van het netwerk.

Geweld

Migratie over het Kanaal, veelal met kleine rubberen bootjes, nam de afgelopen jaren toe. In heel 2020 kwamen volgens Britse autoriteiten 8.469 mensen aan op de Engelse kust, tegenover alleen al 25.700 tussen januari en november 2021. De overtochten zijn vaak gevaarlijk. Zo kwamen eind vorig jaar zeker 27 migranten om het leven door een schipbreuk - mogelijk werd hun rubberboot door een vrachtschip aangevaren.

Los van het gevaar dat de smokkeloperaties voor migranten zelf vormden, leidde de concurrentie binnen het criminele smokkelnetwerk volgens Europol ook tot geweld. Zo zou er onderlinge strijd zijn om de vertrekplaatsen van de smokkelboten en de algehele macht over de „lucratieve migrantensmokkel”. Dit leidt volgens de Europese politiedienst tot „ernstige gewelddaden binnen het criminele netwerk”, waaronder twee pogingen tot moord in Frankrijk en Duitsland.

