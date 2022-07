Een record: 10 nominaties voor cabaretprijs Poelifinario

Maar liefst tien voorstellingen, verdeeld over de categorieën engagement, entertainment en kleinkunst, zijn dit jaar genomineerd voor een Poelifinario.

Niet eerder maakten er zoveel theatermakers kans op de jaarlijkse prijs voor beste cabaretvoorstelling van het voorbije seizoen. Met zes kanshebbers vielen bovendien veruit de meeste nominaties in de categorie engagement.

Uit het hoge aantal nominaties valt op te maken dat het cabaretveld, ondanks een theaterseizoen dat alweer geteisterd werd door allerlei coronamaatregelen (waaronder een volledige theatersluiting van ruim een maand afgelopen winter) nog uiterst vitaal is.

De vele nominaties in de categorie engagement lijken te duiden op relatief veel maatschappelijk betrokken theatermakers, al lijkt de onderverdeling in de categorieën soms ook enigszins arbitrair. Zo is Alex Klaasen, die vorig jaar de prijs in de categorie engagement in ontvangst nam voor de voorstelling Showponies 2, ditmaal voor de vervolgvoorstelling Snowponies genomineerd in de categorie entertainment.

Wat verder opvalt is dat Sanne Wallis de Vries (die als een van de initiators van de protestactie Kapsalon Theater dit seizoen regelmatig het nieuws haalde) als enige vrouw tussen negen mannen in de lijst met nominaties staat.

Zevenkoppige jury

De cabaretprijzen wordt uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. De zevenkoppige jury, die bestaat uit theaterdirecteuren, een recensent en een theatermaker, nomineerde in de categorie engagement: Peter Pannekoek met zijn oudejaarsconference Nieuw bloed, Tim Fransen met De mens en ik, André Manuel met Sneu, Wim Helsen met Niet mijn apen, niet mijn circus, Pieter Derks met Uit het niets en Sanne Wallis de Vries met Kom.

In de categorie entertainment gaat het tussen Alex Klaasen en Richard Groenendijks Voor iedereen beter.

Genomineerd voor de categorie kleinkunst zijn Alex Roeka met Nieuwe dromen en Joost Spijkers (winnaar in die categorie in 2018) metHotel Spijkers. Voor het lied ‘Welkom thuis’ uit datzelfde programma, won Spijkers in maart ook al de Annie M.G. Schmidtprijs voor beste theaterlied uit seizoen 2021-2022.

Ook zijn de nominaties van de Neerlands Hoop bekendgemaakt, de prijs voor veelbelovende cabaretiers die volgens de jury het meeste toekomstperspectief hebben. Ook daarvoor kwam de jury uit op twee kanshebbers: Kirsten van Teijn werd genomineerd met haar voorstelling (S)EXPERIMENT en Alex Ploeg met Ego.

De prijzen worden 10 oktober uitgereikt in cabaretpodium Diligentia in Den Haag. Aan de Poelifinario en de Neerlands Hoop zit geen geldbedrag verbonden. Door Corb!no (Maarten Corbijn) gemaakte portretten van de winnaars komen te hangen in de foyer van Diligentia.