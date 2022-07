Drie mannen niet langer vast vanwege incident in Heerenveen, blijven wel verdacht

De drie mannen die dinsdagavond zijn aangehouden bij een boerenprotestactie in Heerenveen zijn vandaag vrijgelaten. Ze werden eerder op de dag verdacht van poging tot doodslag, maar volgens justitie is er inmiddels „geen aanleiding meer” om ze op basis van die verdenking vast te houden. Het Openbaar Ministerie meldt woensdagavond dat „de huidige resultaten” van het opsporingsonderzoek „geen grondslag” geven het drietal langer vast te houden.

De mannen van 46, 34 en 16 jaar blijven wel verdachte in de zaak. Er is door de officier van justitie nog geen besluit genomen over eventuele strafrechtelijke vervolging. Daarover komt meer duidelijkheid na de afronding van het onderzoek.

Dinsdagavond vond het incident plaats bij de oprit van de snelweg A32 bij Heerenveen. Agenten ter plekke schoten daarbij gericht richting een van de mannen. De politie oordeelde dat er een dreigende situatie was onstaan, omdat demonstranten zouden hebben geprobeerd in te rijden op de agenten en dienstauto’s. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het vuurwapengebruik door de politie.