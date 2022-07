Drie controversiële nummers van Michael Jackson offline gehaald

Sony Music heeft drie nummers van Michael Jackson van de grote streamingdiensten verwijderd. Het gaat om nummers die op het postuum verschenen verzamelalbum Michael staan, en waarvan sinds de release in 2010 wordt gesuggereerd dat Jackson ze niet zelf zou hebben ingezongen.

Het gaat om ‘Breaking News’, ‘Keep Your Head Up’ en ‘Monster’, een nummer met rapper 50 Cent. Volgens het label heeft Jackson de nummers in 2007 opgenomen, maar zelfs familieleden hebben twijfels geuit over de echtheid ervan. Zijn moeder en vader, zijn zus La Toya, neef Taryll en kinderen Paris en Prince hebben allemaal verklaard dat het niet de stem van Michael Jackson zelf kan zijn.

De muziek werd opgenomen in 2007, toen Michael Jackson bij vrienden verbleef, de familie Cascio in New Jersey. Edward Cascio staat te boek als mede-producent van de nummers. Volgens de Jacksons hebben de Cascio’s vocalen aan de muziek toegevoegd en het zo onder valse voorwendselen aan Sony overgedragen.

Sony Music zegt in een verklaring aan fansite Behind The Mask dat de verwijdering niets te maken heeft met twijfels over de authenticiteit, maar ze hinten tegelijkertijd wel op de controverse. „De erfgenamen en Sony Music zijn van mening dat de conversatie rond deze nummers de fan community afleidt van waar het om gaat – de legendarische en diepgaande muzikale catalogus van Michael.”