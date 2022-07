Boeren voeren actie in Amsterdam, Hilversum en provinciehuis Arnhem

Ook woensdagavond zijn verschillende boeren erop uitgetrokken om actie te voeren tegen vermoedelijk het stikstofbeleid. Op de Dam in Amsterdam staat een aantal tractoren, rond negenen reden de boeren door de binnenstad richting het plein. Volgens stadszender AT5 reden ook een paar tractoren door de IJtunnel.

Op beelden is te zien dat de boeren een spandoek omhoog houden met de tekst ‘de oorlog is begonnen, en wij gaan winnen’. De politie is ook ter plekke aanwezig in de hoofdstad. Voor zover bekend hebben de actievoerders nog geen wegen geblokkeerd met hun voertuigen.

Ook zijn enkele boeren aanwezig bij het Mediapark in Hilversum. Beelden op sociale media tonen dat twee tractoren en een man op een scooter toeterend rondjes rijden voor het redactiepand van de NOS. Aan een van de voertuigen hangt de Nederlandse vlak omgedraaid - het protestsymbool van boeren tegen de stikstofregels.

Woensdagavond zijn ook boeren aanwezig bij het Gelderse provinciehuis in Arnhem. Volgens de Gelderlander zijn er zo’n tientallen tractoren in de buurt van het pand. De krant citeert een boerenvoorman die zegt dat er driehonderd boeren onderweg zijn.