Boeren betogen bij cellencomplex Leeuwarden, OM verdenkt drietal van poging tot doodslag

Tientallen boeren en belangstellenden hebben woensdag gedemonstreerd voor een cellencomplex in Leeuwarden, waar een 16-jarige actievoerder vast zou zitten na een schietincident dinsdagavond. Dat is te zien op beelden die journalisten van onder meer de Leeuwarder Courant delen. Politiebusjes en -agenten blokkeerden de straat naar de ingang van het complex. Aan het eind van de middag vertrokken de tractoren weer voor het politiebureau.

Dinsdagavond vond een incident plaats bij de oprit van de snelweg A32 bij Heerenveen. De politie heeft daarbij gericht geschoten, omdat er een dreigende situatie zou zijn ontstaan toen demonstranten probeerden in te rijden op agenten en dienstauto’s. Daarbij werden drie mensen aangehouden. Het OM meldt dat het naast de 16-jarige man gaat om een 34-jarige man en een 46-jarige man. Zij zijn aangehouden op verdenking van een poging tot doodslag.

Op sociale media gaan beelden rond van het incident, waarbij een politiekogel de tractor van de 16-jarige verdachte geraakt zou hebben. De Rijksrecherche doet, zoals altijd bij vuurwapengebruik van de politie, onderzoek naar het incident. De politie Fryslân roept op om te stoppen met het online delen van persoonsgegevens van agenten, wat na het incident gebeurde.

‘Boeren en strijders’

Eerder vandaag had de voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, in een video op Youtube „boeren en strijders” opgeroepen „een nette demonstratie te houden in Leeuwarden” tegen de aanhouding van de minderjarige actievoerder. „Dit kan echt helemaal niet door de beugel”, aldus Van den Oever over de arresteatie. Hij sprak van „een opdracht van bovenaf om te escaleren”.

Ook voor het provinciehuis in Leeuwarden hebben zich boeren verzameld. Tientallen tractoren trokken door het centrum van de Friese hoofdstad, waar boerenwoordvoerder Mark de Jong aan de Leeuwarder Courant liet weten niet voor het provinciehuis weg te gaan voordat hij in gesprek kan met Provinciale Statenleden. De Jong werd medegedeeld dat de Statenleden niet naar het provinciehuis komen, wat hij op zijn beurt „een gebrek aan verantwoordelijkheid nemen” noemde.