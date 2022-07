Besmetting met apenpokken kan zonder dat je iets merkt

Je kunt apenpokken hebben zonder dat de kenmerkende pokkenblaasjes op de huid verschijnen; een zogeheten asymptomatische infectie. Dat blijkt uit een onderzoek van Antwerpse infectiologen die achteraf vaststelden dat vier mannen besmet moeten zijn geweest met het apenpokkenvirus, zonder het zelf te weten. Het medisch tijdschrift The Lancet heeft de resultaten online gezet als preprint, wat betekent dat de publicatie nog door vakgenoten moet worden beoordeeld.

De Antwerpenaren onderzochten opnieuw de wattenstaafjes waarmee in de maand mei in een SOA-kliniek bij 224 mannen monsters waren afgenomen om hen te controleren op de geslachtsziekten gonorroe en chlamydia. Het ging om mannen die seksuele contacten hebben met andere manen. De onderzoekers controleerden de anale wattenstaafmonsters opnieuw, ditmaal met een pcr-test (genetische test) op het apenpokkenvirus. Vier monsters afkomstig van vier mannen bleken positief.

Inmiddels was die eerste monsterafname al 21 tot 37 dagen geleden, en bij de tweede pcr-test bleek geen van hen meer positief. Hun eigen afweer had het virus kennelijk opgeruimd.

Bij een van de mannen is destijds waarschijnlijk de verkeerde diagnose gesteld. Hij had een pijnlijke uitslag met blaasjes rond zijn anus, maar dat werd aangezien voor een herpes simplex-infectie. Geen van de overige drie mannen kon zich echter heugen enige klachten te hebben gehad die passen bij een apenpokkeninfectie, en ook herinnerden zich ook geen intieme contacten met apenpokkenpatiënten. Zij hadden dus daadwerkelijk een asymptomatische infectie.

Symptomen onvoldoende

„Onze bevindingen suggereren dat het identificeren en isoleren van mensen met symptomen van apenpokken niet voldoende is om de uitbraak te stoppen”, concluderen de Belgische onderzoekers. Dat risico is er inderdaad, maar toch bewijst dit nog niet dat de mannen die positief testten zonder klachten ook daadwerkelijk besmettelijk zijn geweest voor anderen.

Voorafgaand aan dit nieuwe onderzoek was er slechts immunologisch bewijs dat een apenpokkeninfectie asymptomatisch kon verlopen; in het bloed van mensen die geen klachten hadden gehad maar wel in contact hadden gestaan met patiënten werden in verschillende onderzoeken antistoffen aangetroffen.

Een infectie zonder duidelijke ziekteverschijnselen laat zich minder makkelijk opsporen, en kan zich bovendien ‘onder de radar’ verspreiden. Bij de huidige grote uitbraak van apenpokken in verschillende westerse landen is het lastig gebleken de infectieketens precies in kaart te brengen. Wel is duidelijk dat het virus opvallend vaak circuleert bij mannen die regelmatig seks hebben met verschillende andere mannen. Maar in principe zijn apenpokken besmettelijk voor iedereen die in nauw contact komt met een besmet persoon.

Bekende hoogrisicocontacten van een apenpokkenpatiënt krijgen als voorzorg een vaccin aangeboden. Dat is een derdegeneratiepokkenvaccin waarvan Nederland zo’n 100.000 doses op voorraad heeft. Het vaccin beschermt niet volledig tegen infectie, het is 85 procent effectief.

Een team van deskundigen, bijeengeroepen door het RIVM, gaat minister Kuipers (Volksgezondheid, D66) adviseren de preventieve pokkenvaccinaties uit te breiden naar de groep mannen die het preventieve hiv-medicijn PrEP slikken. Deze groep heeft veelal wisselende en anonieme seksuele contacten, waardoor het risico op besmetting groter is. Mogelijk komen ook de mannen die op de wachtlijst staan voor PrEP in aanmerking voor de pokkenvaccinatie.

In Nederland heeft het RIVM tot nu toe 352 patiënten gemeld. In België zijn tot dusver 168 patiënten bekend.