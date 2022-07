Berichten over rol advocaat Inez Weski waren aanleiding voor arrestatie van neef van Ridouan Taghi

Bij de start van het onderzoek naar voortgezet crimineel handelen door Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught is een serie berichten gevonden tussen vertrouwelingen van Ridouan Taghi, waarin wordt gesproken over Taghi’s advocaat Inez Weski. Uit die berichten heeft de politie afgeleid dat Weski mogelijk heimelijk informatie de EBI in en uit heeft vervoerd met een USB-stick. Voor dat vermoeden is geen bevestiging gevonden.

De informatie over Weski is terechtgekomen in een proces-verbaal uit juli 2021 dat recent aan het dossier is toegevoegd in de strafzaak tegen Youssef, de neef en voormalig advocaat van Ridouan Taghi. Op basis van dat proces-verbaal heeft de onderzoeksrechter in de zomer van vorig jaar toestemming gegeven om vertrouwelijke gesprekken tussen Ridouan Taghi en zijn neef en advocaat Youssef in de EBI af te luisteren. Dat leidde uiteindelijk tot de arrestatie van Youssef en de verdenking dat hij meewerkte aan poging om Ridouan te bevrijden.

In de gevonden berichten tussen vertrouwelingen van Ridouan Taghi wordt gesproken over een USB-stick en „ze” en „advo”. De politie concludeerde hieruit dat dit om Taghi’s advocaat Inez Weski ging. Uit die berichten heeft de politie afgeleid dat Weski mogelijk informatie de EBI in en uit heeft vervoerd. Die informatie is terechtgekomen in een proces-verbaal dat recent aan het dossier is toegevoegd in de strafzaak tegen Youssef, de neef en voormalig advocaat van Ridouan Taghi.

Roze olifant

Tijdens die zitting noemde de rechtbank het opvallend dat het Openbaar Ministerie de roze olifant in dat proces-verbaal niet heeft benoemd: de naam en rol van Inez Weski die in dat verbaal staat beschreven. Het OM stelt dat de informatie in het berichtenverkeer is nagelopen. „Er is geen bevestiging gevonden voor de informatie uit die berichten”, aldus de officier. „Het OM heeft hier te maken met een geheimhouder waardoor de mogelijkheden tot onderzoek beperkt zijn.” De officier suggereerde vervolgens dat het daarmee een gegeven is dat niet meer relevant is voor het onderzoek naar Ridouan Taghi en zijn neef Youssef. Hij benadrukte dat Weski nooit als verdachte is aangemerkt. Weski stelt zelf dat ze nooit een USB-stick de Ebi heeft ingevoerd en dat dat ook niet kan.

De verdenking tegen Youssef is inmiddels uitgebreid. Hij wordt beschuldigd van het lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezig hield met een uitbraakpoging van Ridouan Taghi en drugshandel. Volgens justitie is Ridouan Taghi de leider van die criminele organisatie en zijn ook een aantal andere familieleden lid van die organisatie, onder wie neef Youssef. Een woordvoerder van het OM stelt dat andere familieleden van Taghi in het onderhavige onderzoek niet als verdachte zijn aangemerkt. Een andere prominente figuur die als lid wordt gezien van de criminele organisatie is Raffaele Imperiale, een prominent lid van de Italiaanse Comorra die vorig jaar is aangehouden in Dubai en wordt uitgeleverd aan Italië. Zijn naam is in het verleden al heel vaak genoemd in relatie tot Ridouan Taghi en Rico de Chileen.

Beschuldiging uitgebreid

Woensdagochtend heeft het OM bekend gemaakt dat de beschuldiging aan het adres van Youssef is uitgebreid. Naast het lidmaatschap van de organisatie van zijn neef Ridouan Taghi wordt hij nu ook verdacht van betrokkenheid bij voorbereiding van moord dan wel poging doodslag of ernstige mishandeling. Het beoogde doelwit is volgens justitie een ex zwager van Ridouan Taghi. Deze ex-zwager zou zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging in de huiselijke sfeer van zijn ex, een zus van Ridouan Taghi. Uit berichtenverkeer tussen Taghi en een aantal handlangers leidt de politie af dat die ex-zwager door de “knieën” of door de „handen” moest worden geschoten. Uiteindelijk heeft die bedreiging niet plaatsgevonden, mede omdat een neef van Taghi die een rol speelde bij de aansturing van de uitvoerders is opgepakt in Marokko op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel.