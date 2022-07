Balkanruzie blokkeert EU-toetreding

Politieke onenigheid over de EU-toetreding van Noord-Macedonië leidt al vijf dagen tot straatprotesten in Skopje. Dinsdagavond liep het protest uit de hand en raakten volgens de politie 47 agenten gewond. Volgens de demonstranten staan de cultuur en identiteit van het kleine Balkanland op het spel. Ze voelen zich bedrogen door hun regering en door de EU.

Steen des aanstoots is een voorstel dat Frankrijk vorige week presenteerde, op de valreep van het EU-voorzitterschap. Het voorstel, dat ook door de VS wordt omarmd, beoogt een einde te maken aan de patstelling rond de EU-toetreding van Noord-Macedonië – en Albanië, omdat die landen door de EU zijn gekoppeld.

Noord-Macedonië (2 miljoen inwoners) is sinds 2005 kandidaat-lid van de EU en kreeg in 2020 groen licht voor onderhandelingen met Brussel over toetreding. Buurland Bulgarije stak daar middels een veto een stokje voor, omdat Noord-Macedonië historisch en cultureel slechts een afgeleide van Bulgarije zou zijn en de Bulgaarse minderheid zou daar worden gediscrimineerd.

De Bulgaarse blokkade belandde door het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne en Moldavië opeens op het Europese hoofdpodium. De zes Westelijke Balkanlanden in de EU-wachtkamer trokken aan de bel: fijn voor Oekraïne! Wanneer zijn wij aan de beurt? Het eerste obstakel dat de EU daarvoor uit de weg moet ruimen is de Bulgaarse blokkade.

Tegenstanders van het Franse voorstel vinden dat het te veel tegemoetkomt aan Bulgaarse eisen. Noord-Macedonië moet erkennen dat taal en identiteit van het land een Bulgaarse oorsprong hebben en de kleine Bulgaarse minderheid moet in de grondwet worden opgenomen. De relatie tussen de twee landen wordt onderdeel van de EU-gesprekken.

De omstandigheden leken gunstig: zowel in Sofia als in Skopje wilden hervormingsgezinde premiers een einde maken aan de animositeit. Twee dagen nadat de Bulgaarse premier Kiril Petkov op 22 juni werd weggestemd, ging het parlement alsnog akkoord met het Franse voorstel. Afgelopen vrijdag gaf ook de sociaal-democratische premier Dimitar Kovacevski in Skopje zijn zegen aan het compromis met Bulgarije, vooruitlopend op een stemming in het parlement.

EU voert de druk op

Zaterdag sloeg de stemming om. De grootste oppositiepartij, de centrum-rechtse VMRO-DPMNE, en maatschappelijke organisaties keerden zich tegen het Franse voorstel. Oppositieleider Hristijan Mickoski sprak van „de Bulgarisering van Noord-Macedonië” en riep op tot verzet.

Het Franse voorstel biedt meer risico’s dan voordelen, zeggen onafhankelijke analisten. Noord-Macedonië deed overigens al eerder een concessie: het voorvoegsel Noord dateert uit 2019, omdat Griekenland onderscheid wilde met de Griekse regio Macedonië.

Ondertussen voert de EU de druk op. Dinsdag kwam Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, naar Skopje. Hij pleitte hartstochtelijk voor instemming met het Franse voorstel. „Uw toekomst is bij ons. U heeft een historische mogelijkheid om ‘ja’ te zeggen. ‘Ja’ tegen start van de onderhandelingen. ‘Ja’ tegen de EU. ‘Ja’ voor onze kinderen.”

Premier Mark Rutte liet maandag op Twitter weten, na een ontmoeting met de Albanese premier Edi Rama: „Het zou getuigen van politieke moed als Noord-Macedonië het voorstel accepteert. Van groot belang dat er snel een oplossing komt.” In 2019 blokkeerden Nederland en Frankrijk EU-onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië.