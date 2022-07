Hoewel wij onze nieuwe kat nu alweer een half jaar in huis hebben, schreef ik tot dusver nog maar één keer over haar. Waarom? Om de eenvoudige reden dat ook katten recht op hun privacy hebben.

De ene kat hecht daar meer aan dan de andere en je doet er daarom als nieuwe eigenaar goed aan om te ontdekken waar de voorkeur van jouw kat ligt. Sommige columnisten, zoals Simon Carmiggelt en Remco Campert, trokken zich daar niets van aan – helaas moet ik nu ook voor Campert de verleden tijd gebruiken – en schreven er lustig op los, of de kat het nou leuk vond of niet.

De generatie columnisten na hen is wat terughoudender en schrijft minder vaak over katten. Misschien omdat de voorgangers dat al zo uitmuntend gedaan hebben, maar ongetwijfeld ook omdat er op het gebied van dierenrechten de nodige ontwikkelingen zijn. De Partij voor de Dieren wil zelfs al de rechten van dieren in de grondwet opnemen: „Wij streven naar een versterking van de morele en juridische status van dieren in Nederland, door middel van erkenning van dieren als wezens met bewustzijn en gevoel.”

Als het geestelijke klimaat zó ingrijpend verandert, kan je als kattenmannetje of kattenvrouwtje moeilijk doen alsof je neus bloedt. Schrijven over lichamelijke gewoonten van je kat – van poepen tot paren – is hachelijk geworden. De partner van de columnist zou het toch ook niet aangenaam vinden als hij of zij zó openhartig beschreven werd, zelfs al was het in een zogenaamde kwaliteitskrant?

„Beste lezer, wat ik nu weer thuis heb meegemaakt – onvoorstelbaar. Ik kom vroeg van mijn werk naar huis, het was halverwege de middag, er leek niemand thuis, ik liep naar boven, opende de deur van de slaapkamer en wat ik toen zag bewegen, benam mij de adem. Ik…”

Als wij mensen niet met al onze intimiteiten in de krant willen staan, waarom moeten de dieren zich dat dan wél laten welgevallen? Ik had er dus alle begrip voor toen Anna, onze poes, achteraf bezwaar maakte tegen die ene column die ik aan haar wijdde. Daarin beschreef ik haar als een afstandelijke kat die alleen ’s nachts haar reserve liet varen en dan op ons bed sprong om zich te laten vertroetelen. „Dan laat zij zich bijna ontuchtig betasten en ploft ten slotte voldaan tussen ons neer”, schreef ik.

„Schándelijk geschrijf”, oordeelde Anna. „Heb je al eens beschreven wat je zelf in dat bed allemaal uitspookt?” (Wie denkt dat dieren alleen in de verhalen van Koolhaas en Murakami praten, vergist zich deerlijk.)

„Het was humoristisch bedoeld”, verdedigde ik me slapjes.

„Laat dat maar aan Carmiggelt en Campert over, die waren daar beter in”, snerpte ze.

Ik liet haar maar begaan, want ik wilde stiekem nog één nieuwe gewoonte van haar beschrijven. Als ik me tegenwoordig ’s morgens in de badkamer sta te scheren (‘nat’), krabt ze aan de deur, treedt parmantig binnen en vleit zich op haar zij tegen de koele tegels om te demonstreren dat ze ook vroeg op de dag von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt kán zijn. Ze gaat pas weg als ik haar op haar wenken bevredigd heb.

Ik hoop niet dat ze dit stukje leest, en vraag de lezers dan ook dringend het niet naar mijn huis op te sturen. Mocht ze er toch achter komen, rest mij maar één verdediging: ik bedoelde het als een hommage aan Remco Campert.