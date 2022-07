Het debat over kinderopvang wordt overheerst door de gedachte dat gratis opvang een gouden greep is die echter wordt bedreigd door ondernemers, door geldwolven. Feiten en objectieve analyse ontbreken.

Sommige partijen in het discours, zoals de economen Plantenga , Van Huizen en de pedagoog Leseman, verstaan de kunst van framing. In een recent artikel in ESB schrijven zij dat de opvangtoeslag een „(forse) subsidie” zou zijn die zonder twijfel de prijs opdrijft door te graaien uit „belastinggeld” (wegsluizen van winst), zodat het toeslagtarief ontoereikend en de eigen bijdrage te hoog wordt, met name voor de laagste inkomens, die ondernemers dan links laten liggen. Winstklem of prijsplafond moet het tij keren.

Patricia Huisman is wetenschapsmethodoloog en publicist over kinderopvang.

Maar feitelijk is de opvangtoeslag geen subsidie, ontbreekt elk bewijs voor winstbejag dat prijzen opdrijft en is de overheid vooral zelf de game changer als ‘prijsopdrijver’ en ‘tariefklemmer’.

Geen publieke voorziening

In een gesubsidieerde sector is er aanbodfinanciering voor de organisaties, zoals in het onderwijs en de zorg, bedoeld om grondrechten (op onderwijs en zorg) te waarborgen, niet voor vraagstimulering. De regering koos er expliciet voor van kinderopvang geen publieke voorziening dus geen gesubsidieerde sector te maken. Het is een bij wet vastgelegde private markt met de opvangtoeslag als de vraagfinanciering voor de klant ter stimulering van het gebruik van kinderopvang. Zoals de financiële stimulering die de overheid biedt aan kopers van elektrische auto’s. De klant-financiering via opvangtoeslag gebeurt ook niet hoofdzakelijk met belastinggeld maar in een tripartite financiering van publiek en privaat geld: overheid, werkgevers en klanten betalen elk eenderde. Bij gratis opvang neemt de overheid 95 procent van het klantendeel over, waardoor ongeveer 65 procent uit de algemene middelen komt, tenzij de overheid het werkgeversdeel verhoogt, want dan daalt weer het aandeel publiek geld.

Dit is een inbreuk van de overheid op de vrijheid en het eigendom van burgers, zonder een wettelijke basis

Een private equity partij zou na achttien jaar markt met standaard ontoereikende klanttoeslagen zichzelf bij gratis opvang ineens „hoge winsten uitkeren” en daarmee „de vraagprijs opstuwen”. Feit is echter dat alleen een marktmonopolist met een winstwens de prijs in een sector kan bepalen. In de kinderopvang zijn 2.840 opvangaanbieders, waarvan 96 procent micro-, klein- en middenbedrijf, de overige 4 procent is (super)grootbedrijf, met en zonder private equity.

Uit CBS-onderzoek (2011) bleken geen overdreven winsten en de Autoriteit Consument & Markt houdt risico’s van prijsafspraken en onverwachte prijsstijging bovendien nauwgezet in de gaten.

Kloof

De al jaren bestaande kloof tussen vraagprijs en toeslagtarief is er dankzij de overheid als ‘prijsopdrijver’ en ‘tariefklemmer’. Met bezuinigingen op het toeslagtarief (2009-2014) en het prijsopdrijvend effect van dure kwaliteitsvoorwaarden van de Wet kwaliteit kinderopvang (2018), door de overheid voorzien maar nooit in het toeslagtarief verrekend, is de overheid de enige veroorzaker. Inmiddels zijn er nieuwe prijsopdrijvers, zoals de hoge inflatie en forse personeelstekorten, met als gevolg inzet van dure uitzendkrachten en zzp’ers en hogere looneisen in het verschiet. Van verlangen naar hogere winsten is als ‘opdrijvende’ factor nog niets gebleken. Ondernemers en klanten juichen het toe als de overheid eindelijk de kloof zou dichten tussen reële prijs en afgeknepen toeslagtarief. Voor de laagste inkomens geldt nu en straks slechts een voorwaarde: een betrouwbare overheid die haar verantwoordelijkheid neemt.

De gratis opvang die de overheid nu belooft, is een dure openeinderegeling voor ouders in een vrije markt, waar net als voorheen de hand op de overheidsknip blijft. Om het bij een zo laag mogelijk toeslagtarief toch ‘gratis’ te houden, krijgt de ondernemer daarvoor de rekening: een winstklem en/of prijsplafond.

Kabinet, Tweede Kamer en opinie-makende economen kunnen weten dat het legaliteitsbeginsel in de weg staat aan zo’n overheidsinbreuk op vrijheid en eigendom van burgers zonder een (grond)wettelijk basis. Zo was het ook bij de vaccinatieplicht. In een subsidiesector of een toeslagrelatie zoals tussen de overheid en ouders kan de overheid nog wèl eisen stellen. En daarom framen voorstanders van gratis opvang deze sector zo graag als ‘gesubsidieerd’ waar ‘winstbeluste’ ondernemers hun slag slaan.