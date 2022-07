Zeker 200 boetes uitgedeeld tijdens boerenprotesten maandag

De politie heeft zeker tweehonderd boetes uitgedeeld en minimaal vijf mensen opgepakt tijdens de boerenprotesten van afgelopen maandag. Met name boeren die met hun tractoren de snelwegen opgingen zijn daarvoor beboet, zo heeft politiechef Willem Woelders maandagavond gezegd bij televisieprogramma Op1.

Woelders sprak iets na tienen in het programma en had het over een „tussenstand” met betrekking tot het aantal boetes en aanhoudingen; mogelijk lopen deze aantallen nog op. Een woordvoerder van de politie laat dinsdagochtend weten nog geen actueel overzicht te hebben over het aantal boetes en aanhoudingen.

Door heel Nederland werd maandag opnieuw gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet: boeren trokken met tractoren de snelwegen op, blokkeerden distributiecentra en kregen steun van onder meer vissers in Harlingen, die daar de haven afsloten. Desalniettemin zorgde de protestdag volgens Woelders niet voor grote problemen en waren de meeste blokkades van snelwegen relatief snel weer voorbij.

Boeren ‘gekaapt’

Volgens Woelders vermengden boeren zich tijdens de protesten ook maandag weer op verschillende plekken met andere demonstranten, bijvoorbeeld met degenen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen of anti-overheidsdemonstranten. De politiechef waarschuwde voor het risico dat „op zich goedwillende boeren” door deze andere acties „gekaapt worden”.

„Als je te maken hebt met andere groepen die helemaal niks met de problemen van boeren hebben, maar er gewoon op uit zijn om rellen te schoppen en problemen te maken en dingen te vernielen, dan is daar niemand bij gebaat”, aldus Woelders. „Dat is voor de samenleving gevaarlijk, voor de boeren gevaarlijk en ook voor de politie gevaarlijk.”

