Wiskundeprijs: hoe stapel je sinaasappels in acht dimensies?

„Drie weken geleden veranderde mijn leven voorgoed, op een dramatische manier die ik me nooit had kunnen voorstellen.” Zo begon de Oekraïense wiskundige Maryna Viazovska op 16 maart haar voordracht op de Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich. Haar verhaal, over ‘Fourier-interpolatie’, droeg ze op aan haar 21-jarige landgenoot Yulia Zdanovska, een rijzende ster in de wiskunde en informatica, wier leven abrupt eindigde tijdens beschietingen van Charkov, de tweede stad van Oekraïne.

De 37-jarige Viazovska, sinds 2018 hoogleraar aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Zwitserland, ontving op 5 juli in Helsinki de prestigieuze Fieldsmedaille, onder andere voor haar berekening hoe hogerdimensionale bollen optimaal verpakt kunnen worden. Haar naam ging al rond op internetfora, soms vergezeld met opmerkingen in de trant van ‘vrijheid voor Oekraïne’ – alsof ze de prijs vanwege haar nationaliteit verdient. Maar bij de Fieldsmedailles gaat het maar om één ding: baanbrekende wiskunde. Het is niet het Songfestival.

Voor Viazovska was de universiteit in Kiev „de beste plek om wiskunde te studeren”. Het niveau was extreem hoog. „Maar”, zei ze eens in een interview, „na de bachelor kiezen in Oekraïne de meesten ervoor een baan te zoeken”. Dat zag Viazovska niet zitten, ze was voor haar gevoel nog lang niet uitgestudeerd.

Maryna Viazovska. Foto Fred Merz/Lundi13

In 2005 vertrok ze daarom naar het buitenland. In het Duitse Kaiserslautern deed ze haar master, voor haar promotie verhuisde ze naar Bonn. In 2016 – Viazovska was inmiddels postdoc in Berlijn – kondigde ze de oplossing aan van een notoir lastig probleem. Ze had aangetoond hoe achtdimensionale bollen zo efficiënt mogelijk gestapeld kunnen worden. Een doorbraak. Haar oplossing trok wereldwijd aandacht.

Hoe onderzoek je zulke bollen? Ze zijn onmogelijk te visualiseren. Maar ze zijn wel met formules te beschrijven. In onze vertrouwde driedimensionale wereld worden punten gelabeld met drie coördinaten. Net zo worden achtdimensionale punten gelabeld met acht coördinaten.

In twee dimensies zijn bollen platte cirkels. Om zo veel mogelijk even grote cirkels op een vlak kwijt te kunnen, verdeel je het oppervlak in een rooster van regelmatige zeshoeken, de bekende honingraat. De cirkels beslaan dan bijna 91 procent (pi gedeeld door de wortel van 12) van het hele vlak. Dat dit de efficiëntste manier is om cirkels te plaatsen, werd in 1890 bewezen.

Precies in een putje

De driedimensionale versie – hoe stapel je sinaasappels zo efficiënt mogelijk? – heeft ook een voor de hand liggend antwoord. Leg één laag sinaasappels volgens het patroon van de cirkels, leg daar bovenop een volgende laag in hetzelfde patroon, zodanig dat elke sinaasappel precies in een putje van de eerste laag valt, en blijf dit laag na laag herhalen. De hoeveel ruimte die zo door de sinaasappels wordt ingenomen, komt uit op zo’n 74 procent (pi gedeeld door de wortel van 18). Dat er geen efficiëntere stapeling is, werd pas in 1998 bewezen. Destijds werd het bewijs met enige scepsis ontvangen omdat het sterk afhankelijk was van computerberekeningen, maar inmiddels is er niemand meer die eraan twijfelt.

Voor wiskundigen is een logische vervolgvraag hoe bollen in hógere dimensies zich optimaal laten stapelen. De moeilijkheid is dat er geen oplossingsmethode is die in alle dimensies bruikbaar is. Elke dimensie heeft zijn eigen eigenaardigheden. Het enige algemene wat je erover kunt zeggen, is dat de ruimte tussen de bollen groter wordt als de dimensie groeit.

De dimensies 8 en 24 zijn speciaal. De tussenruimte wordt dan precies groot genoeg om er een nieuwe bol tussen te passen. De bollen voegen zich prima in een rooster, net als de honingraat in twee dimensies. De vakman spreekt van het E8-rooster en het Leechrooster. In deze roosters vullen de bollen ruim 25 procent (pi tot de macht 4 gedeeld door 384) respectievelijk 0,19 procent (pi tot de macht 12 gedeeld door 12 faculteit) van de ruimte. In dit laatste, 24-dimensionale geval, waarin elke bol niet minder dan 196.560 aangrenzende bollen raakt, blijft dus het overgrote deel van de ruimte leeg.

Dat die roosters bestaan, was al langer bekend, net als dat je er prima bollen in kunt stapelen. Maar dat er geen stapeling bestaat die nóg ruimtebesparender is, is daarmee nog niet bewezen. In 2003 waren er ontwikkelingen die tot een bewijs konden leiden. Die pogingen liepen spaak, maar in 2016 lukte het Viazovska voor dimensie 8. Kort daarna kon ze, met enkele collega’s, haar bewijs uitbreiden naar dimensie 24. En, anders dan bij de ‘gewone’ driedimensionale bollen, waren er voor het bewijs geen computerberekeningen nodig.

Beschadigde QR-code

Het onderzoek naar hogerdimensionale bolstapelingen kent toepassingen in de theorie van foutcorrigerende codes. Kan een geprinte QR-code waarvan een hoekje is afgescheurd of waarop een koffievlek zit, nog gelezen worden? Kun je van een digitaal verstuurde boodschap die beschadigd is geraakt, de onbeschadigde versie weer achterhalen? In principe wel, als de beschadiging maar niet al te groot is.

De te versturen boodschap wordt omgezet in codewoorden die overeenkomen met centra van bollen. Als er fouten optreden, veranderen er bits in het codewoord, maar zolang dat er niet te veel zijn, blijft het codewoord binnen de bol liggen. De beschadigde code kan dan gecorrigeerd worden door hem te koppelen aan het centrum van de bol.

Voor deze toepassing is Viazovska’s bewijs van de optimaliteit overigens niet nodig. Het E8- en het Leechrooster waren voordien ook al bruikbaar voor toepassingen met betrekking tot foutcorrigerende codes. Maar voor Viazovska zijn dit soort toepassingen slechts een bijproduct. In de zuivere wiskunde doemen dankzij haar werk nieuwe vergezichten op.