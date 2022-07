Waarom moet een ballerina altijd dood aan het einde?

De jonge balletdanseres Élise in Encore van regisseur Cédric Klapisch heeft haar bedenkingen bij het seksisme in klassieke balletten. In een gesprek met een collega-danseres memoreert zij dat er vrijwel geen enkel ballet is waarin de vrouwelijke hoofdpersoon aan het einde nog leeft. Vrouwen moeten lijden of ze zijn louter het object van begeerte.

Vlak voordat zij het podium op moet in het ballet La Bayadère ziet Élise (gespeeld door Marion Barbeau, prima ballerina van de Parijse Opera) dat haar vriend, ook een danser, in de coulissen een andere danseres zoent. Zorgt dit ervoor dat zij vlak erna een zware blessure oploopt? Ze moet in het gips en dat is volgens haar fysiotherapeut, die een oogje op haar heeft, een slecht teken. Hinkend en hopend op een voorspoedig herstel gaat Élise tijdelijk werken bij kennissen met een foodtruck.

Die komt terecht in Bretagne, waar dansers samen met choreograaf Hofesh Shechter, die zichzelf speelt, werken aan een nieuwe voorstelling. Shechter toont zich eveneens kritisch op het klassieke ballet, vooral vanwege de nadruk op perfectie. Vandaar dat hij wel plaats ziet voor de geblesseerde Élise in zijn moderne dansvoorstelling.

Encore (oorspronkelijke titel En corps) is een amusante, intelligente en toegankelijke film. Naast discussies over klassiek ballet versus moderne dans gaat de film van oudgediende Klapisch onder meer over privileges: Élise is afkomstig uit een gegoede familie, haar vader is advocaat. Daarnaast stipt Klapisch thema’s aan als de verhouding tussen lichaam en geest en tussen verbale en non-verbale communicatie. Dat de scènes met de hedendaagse dansnummers van Shechter zeer fraai zijn helpt mee om van Encore een plezierige zomerfilm te maken.

Hoewel Coppelia met top-ballerina Michaela DePrince de verfilming is van Ted Brandsens bewerking van het gelijknamige klassieke ballet zit er verrassend weinig dans in. Choreograaf Brandsen voerde het voor het eerst in 2008 op met Het Nationale Ballet. De dans die wel te zien is, oogt ouderwets. NRC was er indertijd al kritisch over: „Zoveel archaïsme kan echt niet meer, zelfs niet in het klassieke ballet.”

Misschien dat in de filmbewerking daarom de dansscènes zijn teruggeschroefd? Wat ervoor in de plaats komt oogt op zich fraai. De dansers bewegen in een getekend decor, ook bevat Coppelia volledig geanimeerde scènes. Maar zonder sterke dansnummers vervliegt de interesse snel. En waarom is de prachtige oorsponkelijke muziek van Léo Delibes eigenlijk vervangen?

Dansfilms Encore Regie: Cédric Klapisch. Met: Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Pio Marmaï. In: 40 bioscopen ●●●●● Coppelia Regie: Jeff Tudor, Steven de Beul en Ben Tesseur. Met: Michaela DePrince, Daniel Camargo. In: 29 bioscopen ●●●●●

