Vuurverliefd Rammstein doet het middenrif met beukende bassen opkrullen

We hebben gemarcheerd (‘Links 2-3-4’), we hebben onze haat luidkeels kenbaar gemaakt en we hebben de kinderwagen in de fik gezet. Im Osten nichts neues. Maandagavond speelde de Duitse metalband Rammstein de eerste van twee meermaals uitgestelde shows in het Nijmeegse Goffertpark en deed precies wat je van de vuurverliefde vijftigers verwachtte: vierkant en ietwat log rechtdoor beuken, bijna tweeënhalf uur lang, met volop pyromanie, spaarzame rustpunten en af en toe een theaterstukje, zoals die popverbranding in ‘Puppe’. Dat alles in een bombastisch-industrieel decor dat leek geleend uit een expressionistische film van Fritz Lang. Bij vlagen was Rammstein ouderwets episch; net te vaak liep de spanning weg.

Dat gebeurde bijvoorbeeld toen gitarist Richard Kruspe vanaf een soort dj-balkonnetje zijn remix van ‘Deutschland’ presenteerde: niksige techno, vooral bedoeld om de band even adem te laten happen alvorens met hernieuwde kracht in het échte ‘Deutschland’ te duiken. Dat nummer, waarvan de video voor felle controverse zorgde, gaat over hun haatliefdeverhouding met het vaderland en toont Rammstein op z’n best: stampende fabrieksriffs, gure en toch catchy synth-partijen en boven alles uit de gruizige bas van Till Lindemann, die maniakaal op zijn dij hamert terwijl hij zijn simpele maar geenszins oppervlakkige meezingtekst vol sardonische sneren croont.

Levensgrote kookpot

De setlist bestond vrijwel geheel uit materiaal van de eerste drie en de laatste twee albums. De vergelijking viel ongunstig uit voor het recente werk, al was de plastische-chirurgie-persiflage ‘Zick Zack’ lekker dansbaar en vormde ‘Adieu’ een effectief, nou ja, adieu. Het logge openingsnummer ‘Armee der Tristen’ imponeerde hooguit doordat het de verwachtingsvolle Goffertweide voor het eerst vulde met bassen waarvan je middenrif opkrulde. De opzwepende eurotrash-metal van ‘Ausländer’ kwam niet uit de verf, evenals het titelnummer van het laatste album, Zeit, Rammsteins nogal larmoyant uitgevallen variant op de rockballad.

Lees ook de recensie van ‘Zeit’, het nieuwste album van Rammstein

Compromisloze herhaling is onderdeel van het contract tussen Rammstein en zijn fans

Heerlijk was dan weer de wijze waarop dansnummer ‘Radio’ vertraagde en overging in de slepende groove van publieksfavoriet ‘Mein Teil’, waarbij toetsenist Christian Lorenz in een levensgrote kookpot werd geflambeerd door zanger Lindemann.

Ze voeren die sketch al jaren op, maar dat gaf niks – compromisloze herhaling is onderdeel van het contract tussen Rammstein en zijn fans.

Wanneer alles op z’n plek viel was Rammstein magistraal en ontstond er synergie tussen de poppetjes op het podium en de uitgestrekte massa: vuurpijlen ontstaken vlammenwerpers op alle speakermasten, het hele Goffertpark baadde in hitte en brulde mee met het brugklas-Duits van ‘Du hast’. Andere klassiekers als ‘Sonne’ en ‘Ich will’ onderstreepten dat het prima is om jezelf te herhalen, maar dat de eerste kick moeilijk te evenaren is.