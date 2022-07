VS: kogel die Palestijnse journalist doodde afkomstig van leger Israël, geen opzet

De kogel waarmee de vooraanstaande Palestijnse journalist Shireen Abu Akleh in mei werd doodgeschoten kwam waarschijnlijk uit de loop van een Israëlisch geweer. Maar niets wijst op opzet. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een Amerikaans onderzoek naar Abu Akleh’s dood.

De dood op 11 mei bij de plaats Jenin van de gerespecteerde journalist, correspondent van Al Jazeera, leidde tot grote woede bij veel Palestijnen. Ze zagen er een symbool in van de straffeloosheid waarmee Israëlische militairen op de Westelijke Jordaanoever vaak ongewapende Palestijnen doden. De kwestie vormt al weken een twistappel tussen Israël en de Palestijnen en dreigt ook het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël later deze maand te overschaduwen.

‘Onaanvaardbaar’

De familie van Abu Akleh wees de summiere verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin de conclusies openbaar werden gemaakt, van de hand. „We kunnen echt niet geloven dat het Amerikaanse State Department met zo’n verklaring voor de dag komt”, aldus haar broer Tony Abu Akleh tegenover de BBC dinsdag. „Dit is onaanvaardbaar.” Een woordvoerder van de Palestijnse Autoriteit beschuldigde Washington ervan Israël te beschermen.

Van Palestijnse zijde is steeds betoogd dat de 51-jarige Shireen opzettelijk in een vluchtelingenkamp bij de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever is doodgeschoten door militairen van het Israëlische leger. Op dat moment droeg ze een kogelwerend vest waarop duidelijk was gemarkeerd dat ze tot de media behoorde. De journalist werd echter in het hoofd getroffen. Ook een Palestijnse collega dichtbij haar werd geraakt, maar diens verwondingen waren niet ernstig.

De Israëlische autoriteiten op hun beurt sloten niet uit dat Abu Akleh door een Israëlische militair was gedood maar opperden dat de kogel ook afkomstig kon zijn geweest van lokale Palestijnen die op het Israëlische leger zouden hebben geschoten. Het komt in Jenin, vanouds een Palestijnse verzetshaard, regelmatig tot zulke gewapende confrontaties.

De Israëliërs boden aan om de kogel waarmee Abu Akleh was gedood te onderzoeken, maar de Palestijnse Autoriteit vertrouwde hen onvoldoende en weigerde dit. Het Palestijnse vertrouwen werd verder geschaad door Abu Akleh’s begrafenis, waarbij Israëlische politie-eenheden de begrafenisstoet aanvielen zodat haar kist bijna op de grond viel.

Forensische experts

Na wekenlange onderhandelingen werd de kogel afgelopen weekend echter toevertrouwd aan een Amerikaanse diplomaat. In aanwezigheid van Amerikaanse functionarissen onderzochten Israëlische forensische experts het projectiel vervolgens. Doordat het echter beschadigd was, aldus de Amerikanen naderhand, vielen er geen definitieve conclusies te trekken. Niettemin concludeerden ook zij dat de kogel waarschijnlijk uit een Israëlisch geweer afkomstig was. Waarop ze hun tweede conclusie - dat er van opzet geen sprake was geweest – baseerden, bleef intussen onduidelijk.