Vrees voor hogere gasprijzen door stakingen bij Noors staatsenergiebedrijf

Stakingen bij het Noorse staatsenergiebedrijf Equinor stuwen Europese gasprijzen dinsdag tot de hoogste prijs in vier maanden. Om hogere lonen af te dwingen, hebben werknemers van drie gas- en olievelden hun werkzaamheden neergelegd, meldt de Noorse gas- en olielobby. De vakbond dreigt met nog meer stakingen: nog eens op vier gas- en olievelden op woensdag en drie extra op zaterdag. Mocht het zover komen, dan kan Noorwegen zaterdag 56 procent minder gas leveren.

Werknemers van Equinor willen betere salarissen, ter compensatie van de inflatie in Noorwegen. Die is volgens een Noors statistiekbureau ten opzichte van vorig jaar bijna 6 procent. De regering van Noorwegen kan in uitzonderlijke tijden interveniëren om stakingen te beëindigen, maar laat weten zich vooralsnog niet te mengen in de cao-onderhandelingen. Het is in Noorwegen gebruikelijk dat de vakbonden en werkgevers samen tot een oplossing komen voor loongeschillen.

Schaars goed

Sinds de Russische invasie van Oekraïne is Europa nog afhankelijker geworden van Noorse energie dan het al was. Europa haalde de laatste jaren al tussen de 20 en 25 procent van haar gas uit het Scandinavische land, wat Noorwegen na Rusland de belangrijkste energieleverancier van het continent maakt. Olie en gas uit Noorwegen waren altijd juist populair omdat het land wordt gezien als een betrouwbare en voorspelbare partner.

De stakingen komen voor veel Europese landen ook op een bijzonder vervelend moment, omdat pijpleiding Nord Stream 1 tussen Rusland en Duitsland vanaf volgende week tien dagen dicht is wegens onderhoudswerkzaamheden. Eerder schroefde het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gastoevoer door de pijplijn al met 60 procent terug. Die stap zette Duitsland er twee weken geleden al toe om noodmaatregelen te treffen, om te zorgen dat de gasvoorraad de komende winter op peil is. Minister Robert Habeck van Economische Zaken noemde gas een „schaars goed in Duitsland”.