Voortreffelijke natuurfilm toont hoe de grutto nog nét overleeft in Nederland

Natuurdocumentaire Grutto! van Ruben Smit opent met een verrassend beeld: een grutto is met zijn lange poten in een boomtop neergestreken. En laat van daaruit zijn kenmerkende roep horen.

De grutto is toch ‘onze nationale weidevogel’? Smit koos ervoor om zijn film te beginnen in een moeras in Estland. Het levensverhaal van de grutto (limosa limosa) begon namelijk ooit in veenmoerassen. Ergens in de Middeleeuwen pasten de vogels zich aan bij de ontginning van moeras in weiland. Dat gebeurde op grote schaal in Nederland. Hiermee werd ons land het ultieme gruttobolwerk – cruciaal voor de voortplanting van de soort. De vogel verruilde de boomtop voor een andere karakteristieke plek: het paaltje in de weide.

Grutto! heeft als ondertitel ‘De reis van onze nationale vogel’. De prachtig gefilmde documentaire, met een voice-over van acteur Gijs Scholten van Aschat, vertelt het spannende verhaal van de grutto als overlevingskunstenaar. We volgen de vogel op zijn trekroutes via Frankrijk (met zijn vreeswekkende jagers) en Portugal naar Senegal. Daar komen ze juist aan in de periode dat de vrouwen rijst hebben geplant. Die slechte timing maakt de grutto in het land niet geliefd. Eerder zagen we al hoe de hedendaagse verarmde en verschraalde Hollandse wei ook voor de grutto een steeds benarder leefplek wordt. Je houdt je hart vast bij de beelden van net uit het ei gekropen jongen die belaagd worden door reusachtige maaimachines. Gelukkig behoort dit grasland een goede boer toe die de kuikens redt.

Lees ook een interview met Ruben Smit: ‘De grutto laat zien dat het ook voor ons, mensen, gevaarlijk aan het worden is’

Smit en zijn team, onder wie cameraman Melchert Meijer zu Schlochtern, laten overtuigend zien dat de grutto zich aanpast aan de moeilijkste omstandigheden. De vogel is zo verweven met de mens en vooral met de melkveehouderij, dat alleen de mens zelf de vogel kan redden. Dat is een bijna onoplosbare paradox, zeker in deze ingewikkelde boerentijden, die de documentaire onverwacht actueel maken. De mens is zowel een bedreiging als de enige bron van hoop voor de grutto. Nu de grutto-populatie in ons land sinds de jaren zestig met 70 procent is gedaald, is de hoop gevestigd op boeren die kleinschalig werken met kruidenrijke weilanden.

En de grutto zelf? Die heeft een nieuw heenkomen gevonden, in IJsland. Daar gebeurt de laatste decennia wat hier in vroeger eeuwen gebeurde: veenmoeras wordt grasland. Opnieuw past de grutto zich aan.

De vogel als hoofdpersoon ontroert en roept empathie op. De muzikale begeleiding van Sofia Dragt legt dramatische accenten juist waar dat nodig is. Wat vooral boeit en tot nadenken stemt is hoe kwetsbaar deze in wezen zo krachtige vogel is; kwetsbaar in een omgeving die steeds hogere eisen stelt om te overleven.

Natuurdocumentaire Grutto! De reis van onze nationale vogel Regie: Ruben Smit. In: 71 bioscopen ●●●●●

Aanvulling 5/7: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de film in 12 bioscopen draait. Het zijn 71 bioscopen. Dat is aangepast.

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven