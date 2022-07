Vijftigers hebben het het zwaarst op kantoor

Vorige week schreef ik hoe je als ‘kantoor-boomer’ (ouwe zak) het beste kan omgaan met jonge collega’s. Nou, dat heb ik geweten. Iedereen boos. Woe-den-de reacties op Twitter en LinkedIn.

Van millennials die beledigd waren omdat ze over één kam geschoren werden met de generatie X, Y en de Z’tjes; van zestigers die mij even kwamen uitleggen dat boomers OUDER ZIJN DAN 75 EN DUS ALLANG VERDWENEN ZIJN VAN DE WERKVLOER en van twintigers die niet voor millennial uitgescholden wilden worden. Man, man, man. Generatieproblemen zijn blijkbaar nogal precair op het werk. En dat terwijl generaties niet eens bestaan, en de verschillen binnen generaties groter zijn dan die ertussen!

Des te meer reden, leek mij, om ook eens de andere kant van het verhaal te laten zien en wat tips te geven hoe je als jonkie het beste met oudere collega’s kunt omgaan. Met de ‘kantoor-boomers’.

En nee, die zijn dus niet boven de 75 – het woord ‘boomer’ wordt tegenwoordig ook overdrachtelijk gebruikt. Meestal voor vijftigers en zestigers, maar soms zelfs voor veertigers, twintigers en dertigers – voor iedereen die zichzelf heel serieus en verstandig vindt. De mensen die dat nog niet wisten, hoeven deze tips niet te lezen. Want het gaat over jullie, haha. Echt. Komen ze.

1 Ja, kantoor-boomers zijn langzaam, zeg maar gerust traag.

Traag in het aanleren van nieuwe dingen, traag met digitaliseren, traag in hun verhalen, breedsprakig ook, zo hoorde ik toen ik er een aantal jonge collega’s naar vroeg.

Erger je daar niet aan, maar leer ervan. Want traag zijn is hartstikke slim – het voorkomt burn-outs. Lach boomers dus niet uit als ze een dutje doen, maar ga er lekker naast zitten tukken – hartstikke goed voor je brein. Dutten is het nieuwe mindful!

2 Neem ze mee naar de kroeg

Gooi er wijn in. Dan worden ze week. Zeker als je vervolgens over hun gesjeesde kinderen begint, over Bob Dylan, de Stones, Bruce Springsteen of een andere held uit de prehistorie. Daarna kun je elk idee of lastige kwestie doordrukken – ze hebben dan geen enkele weerstand meer.

3 Vijftigers zijn het makkelijkst te manipuleren

Die hebben het het zwaarst. Niet alleen op werk, ook in het leven. Ze hebben namelijk vaak nog hoogbejaarde ouders voor wie ze moeten zorgen, de fut is uit hun relatie, ze hebben pubers thuis die hen haten en hun baas is een millennial. Als je ze wat aandacht geeft, bloeien ze op als bloemen in een woestijn na regenval. Maak daar misbruik van.

4 Want het loont om bij vijftigers te slijmen

Ze hebben een groot netwerk; ze kennen de baas nog uit de kroeg. Als je aardig voor ze bent, helpen ze je graag – ze hoeven zelf niks meer te bereiken.

Hoe je het beste kan slijmen?

Zeg bijvoorbeeld dat je gehoord hebt dat ze vroeger in een band hebben gespeeld, of dat ze een ruig studentenleven hebben geleid – niets zo triest als boomers die vertellen over hun studentenleven, maar het werkt.

Je kunt ook vragen naar campingtips in Frankrijk. Of: „Goh, hoe deden jullie dat vroeger zonder mail? Een fax? Ren je Rot? Stuif es in? Vertel daar eens wat over!”

5 Zeg sowieso altijd ‘goedemorgen’ en ‘tot ziens’ tegen kantoor-boomers en reageer op hun mails

Schrijf ‘leuk, doen we!’ of ‘komt voor elkaar!’ – dan fleuren ze helemaal op. Controleer wel alles wat je schrijft op taalfouten. En o ja, interpunctie – dat is iets met hoofdletters en punten. Super ouderwets. Maar anders nemen ze je niet serieus.

6 Ze nemen je sowieso niet serieus

Hang dus een briefje boven je bureau met daarop: „Nee, ik ben geen stagiair, ik werk hier al vier jaar”, „Nee, ik woon niet meer bij mijn ouders”, „Nee, ik ben geen single”, en „Ja, ik wil ook wel eens een compliment over werk in plaats van over mijn uiterlijk”. Dat helpt.

7 Zeg af en toe dat je in het weekend na twee biertjes al naar bed bent gegaan

Ook al zat je na 20 bier, twee tanks lachgas en een half uur slaap zo fris als een hoentje om negen uur op kantoor – dan voelen ze zich niet zo oud. Zeg ook geen ‘u’, maar ‘jij’ en vraag nooit wanneer ze met pensioen gaan. Dat is nodeloos grievend.

Lach hen niet uit als ze helemaal losgaan op het personeelsfeest – het is waarschijnlijk hun enige uitje in het jaar.

8 Als ze over hun pensioen beginnen („ik moet nog zeven jaar”), vraag dan wat een pensioen is, en zeg dat je dat zelf niet hebt

Als ze dan nóg doorgaan, zeg dan dat je weg moet om iets te printen. Printen is heilig voor ze.

9 Erger je er niet aan dat ze alles uitprinten

Mails, memo’s, PowerPoints, WhatsApp-gesprekken in de groepsapp. Dat heeft geen zin. Geef ze liever een plastic mapje. Dan denken ze dat ze overzicht hebben. Laat ze in die waan.

10 Probeer je überhaupt niet te veel te ergeren

Ja, ze hebben de planeet verpest met hun bbq’s en vliegvakanties, en ja, ze konden in 1999 nog een huis kopen met een paar gulden in een oude sok. Maar hun dat verwijten, brengt je niets verder.

11 Begin er nooit over dat al hun voorbeelden en vrienden witte mensen van hun leeftijd of ouder zijn en dat ze op hun plek zitten dankzij hun goede opleidingen, koophuizen en Nederlandse achtergrond

Ze vinden namelijk allemaal dat ze keihard hebben moeten knokken voor hun plek. Dat vindt namelijk iedereen, dat vindt Amalia zelfs.

12 Heb (wat) coulance met ‘bepaalde’ witte mannen boven de 55 die niet doorhebben dat de wereld veranderd is toen zij even niet opletten

Seksuele intimidatie en badinerende grapjes hoef je uiteraard niet te pikken, maar discussies ‘dat je niks meer mag zeggen tegenwoordig’ – laat het gaan. Hun tijd is geweest. Dat weten zij niet, maar jij wel.

13 Praat niet te veel over veganisme, vaginisme, menstruatie, het drinken van moedermelk en het eten van placenta’s, zeker niet tijdens de lunch

Ik heb dit uit de hand zien lopen. Doe dat lekker binnen je eigen generatie. Niet alles hoeft te worden gedeeld.

14 Besef dat je een kleuter bent

Trek het aantal jaren dat jij jonger bent van je eigen leeftijd af. Ben jij 32 en zijn zij 52? Dan zien ze jou dus zoals jij een twaalfjarige ziet. Echt? Ja echt.

Weet dat er een moment zal komen dat jij ook zo wordt als zij. En dat als je niet oppast, je al zo bent.

Uithuilen kun je bij je generatiegenoten.

