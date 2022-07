Tractorblokkades zijn afgelopen, toegangswegen naar distributiecentra weer vrij

Vrijwel alle tractorblokkades bij distributiecentra en supermarkten zijn inmiddels afgelopen. Op verschillende plekken in het land demonstreerden boeren dinsdag tegen het stikstofbeleid van het kabinet, door met hun voertuigen toegangswegen te versperren. In de loop van de middag gebeurde dat op zeven locaties, maar de boeren hebben hun protestacties tegen het begin van de avond beëindigd. Dat melden verschillende lokale media.

Dinsdag lieten de activisten van zich horen bij supermarkten en distributiecentra in onder meer Deventer, Drachten, Haaksbergen, Almere, Woerden en Nijkerk. Het aantal protestacties was dinsdag minder omvangrijk dan de dag ervoor, toen er verspreid door het land meer dan twintig tractorblokkades waren. Naas distributiecentra betoogden boeren toen ook op snelwegen, bij het Mediapark in Hilversum en bij een afvalverwerker. Ook blokkeerden visserskotters de havens in onder meer Lauwersoog, Harlingen, Den Helder, IJmuiden en Vlissingen.

De acties en gevolgen daarvan waren dinsdag minder ingrijpend. Tegen de avond verlieten de boeren de betogingslocaties zonder veel weerstand, maar in Nijkerk, Raalte en Hengelo hebben de burgemeesters een noodverordening ingevoerd. Dat was volgens hen nodig, omdat de boeren niet uit eigen beweging vertrokken uit de drie gemeenten.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie voor supermarkten, schat de financiële schade na anderhalve dag actievoeren in op tientallen miljoenen euro. Producten die door de blokkades in de centra achterbleven en niet naar de versafdelingen van supermarkten vervoerd konden worden, raakten deels bedorven. Bovendien bleven maandag en dinsdag schappen leeg in supermarkten, die daardoor omzetverlies vrezen. Het CBL gaat onderzoeken of het de schade kan verhalen.