Terwijl boeren het Mediapark blokkeerden liet Renze op RTL4 de boerenlobby kritiekloos aan het woord

De persvrijheid staat onder druk. Daarom had VPRO Tegenlicht maandag een bijzondere aflevering: The Free Press Show. Het programma op NPO2 was een samenwerking met de Russische zender TV Rain (Dozjd), die sinds de inval in Oekraïne in ballingschap leeft. De bedoeling was om het over persvrijheid in den brede te hebben, maar het ging vrijwel alleen over twintig jaar teloorgang van de vrije pers is Rusland, met de inval in Oekraïne als genadeklap. De Russische journalisten in het programma zijn strijdvaardig, maar ze vragen zich ook af of ze vanuit ballingschap hun volk wel kunnen bereiken. Verbijsterd constateren ze dat veel Russen de leugenachtige propaganda van de Russische president Poetin geloven.

Victoria Koblenko presenteerde het programma, samen met de Russische banneling Michail Fisjman. Ze interviewen onder meer Natalja Sindejeva, oprichter van TV Rain, die deze zender ooit begon als lifestyle-kanaal. Zij is optimistisch, ziet aan de horizon een nieuw Rusland na Poetin. Optimisme hoeft geen - of weinig grond te hebben. Het kan ook hoop zijn tegen beter weten in. Omdat de hoop verliezen erger is. Omdat alle vermoorde journalisten, die op het einde in een lange reeks worden vertoond, dan voor niets zijn gestorven.

Wat doet de Nederlandse televisie eigenlijk met die kostbare persvrijheid? Ze maken er weer een nieuwe talkshow bij, waar de boerenlobby volkomen kritiekloos zijn zegje mocht komen doen.

Overgelopen

Presentator Renze Klamer begon maandag op RTL 4 zijn nieuwe talkshow Renze. Tot vorig jaar presenteerde hij bij de publieke omroep De Vooravond, tot dat daar ineens de stekker uit werd getrokken. Dus liep hij over naar RTL. Ze hebben daar al een poule met Eva, Humberto en Beau, dus het is nog even afwachten hoeveel ruimte Renze gaat krijgen.

De publieke omroep of RTL, dat maakt verder niet zo veel uit, want alle talkshows lijken sprekend op elkaar. Eerst het nieuws, dan iets luchtigs en emotioneels - muziek en sport. Het verschil: de talkshows op RTL duren nóg langer, en Klamer moest op gênante wijze deodorant en ijsjes aanprijzen.

De Nederlandse talkshow is een verraderlijk genre. Het doet zich voor als journalistiek programma, veel mensen halen er hun informatie vandaan. Maar het is amusement. Kritische vragen stellen doen de presentatoren niet, want dan wordt het ongezellig.

Renze Klamer had een zaal vol boeren te gast. Nou, dan zal je het krijgen, denk je dan. De boerenactivisten zijn in het nieuws met het bedreigen en intimideren van politici. Op beelden was te zien dat de boeren het Mediapark blokkeerden, om journalisten te verhinderen hun werk te doen. Geen vrienden van de persvrijheid. Ze blokkeren ook de voedselcentra, om de bevolking met voedselschaarste op de knieën te krijgen. Geweld gebruiken tegen mensen die het niet met je eens zijn, is fascisme, had Russische banneling Natalja Sindejeva net bij Tegenlicht uitgelegd.

En wat deed Renze Klamer? Geen woord over de bedreigingen. De boeren werden met alle egards behandeld. Het afsnijden van de voedselvoorziening? „Laten we het vooral binnen proporties blijven zien”, vond boerenlobbyist en Forum-stemmer Henk Bleker. Het waren „fantastische demonstraties” van „keurige jongens”. Vandaar dat er ook een stel zijn gearresteerd wegens geweldpleging.

Laura Bromet, Kamerlid voor GroenLinks, was naar de studio gekomen voor het tegengeluid. Dat ging natuurlijk bijna verloren, waardoor haar aanwezigheid vooral overkwam als schaamlap waarmee het programma de schijn van onpartijdigheid moest ophouden. Maar toch, zij riskeert intimidatie van Blekers „keurige jongens”. Dat is dapper.