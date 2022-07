Te veel foefjes in documentaire over Charlie Chaplin

Voor de documentaire The Real Charlie Chaplin stelden de erfgenamen onder meer een opname van een interview uit 1966 met de grote komiek ter beschikking. Documentairemakers Peter Middleton en James Spinney kozen ervoor het interview te ensceneren met acteurs, wier lippen in sync bewegen met de audio-opname. Ook andere audio-opnames worden geënsceneerd. Zo zien we Chaplin tijdens een persconferentie voor zijn naoorlogse film Monsieur Verdoux (1947). De aanwezige journalisten ruiken bloed. Niet omdat de film slecht is, maar vooral omdat Chaplin toen verwikkeld was in twee schandalen: een affaire met een jonge actrice, Joan Barry, die claimde dat hij de vader was van haar kind en de aanhoudende beschuldiging dat hij een communist zou zijn. We horen opnames van de persconferentie (Chaplin: „Laat de slachting beginnen”) en zien een lookalike die van achteren of van ver wordt gefilmd; Al met al ziet dat er eerder kunstmatig dan overtuigend uit.

Dit soort foefjes leidt af van de hamvraag die The Real Charlie Chaplin stelt: wie was Chaplin eigenlijk? Viel hij samen met zijn beroemdste creatie, de zwerver? Werd hij levenslang getekend door zijn zeer armoedige jeugd, met een instabiele moeder en een alcoholische vader? Hoe was hij zelf als vader? En, niet onbelangrijk, waarom viel hij steeds op zeer jonge, soms zelfs minderjarige vrouwen?

Lees ook: Door zijn losbandige gedrag raakten Charlie Chaplins geluidsfilms een beetje vergeten, en dat is niet terecht

Het pleit voor de film dat deze delicate kwestie niet wordt weggemoffeld, met speciale aandacht voor het treurige lot van Chaplins tweede vrouw Lita Grey. Ook zijn laatste vrouw Oona komt aan bod, maar waarom dan niet zijn twee andere echtgenotes, actrices Mildred Harris en Paulette Godard?

Een opmerking van actrice Virginia Cherrill, het blinde meisje uit City Lights (1931), spreekt boekdelen. In een oud interview grapt Cherrill dat zij als twintigjarige veel te oud voor Chaplin was.

Documentaire The Real Charlie Chaplin Regie: Peter Middleton, James Spinney. In: 42 bioscopen ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven