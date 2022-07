Sidney Poitier: veel meer dan een brave borst

In 1967 had hij drie filmhits op rij. Daarna moest het wel bergafwaarts gaan, schreef de op 6 januari op 94-jarige leeftijd overleden Sidney Poitier in zijn memoires The Measure of a Man. Hij was al 17 jaar Hollywoods enige zwarte filmster (‘leading man’), de enige ook met een Oscar. In 1967 was hij te zien als een Brits docent in een losgeslagen klas in To Sir, With Love. Deelde hij in In The Heat of the Night als grootsteeds inspecteur Virgil Tibbs in een redneck-dorp in Mississippi een geruchtmakende klap in het gezicht uit aan de louche notabel Eric Endicott en won daarmee het respect van de racistische sheriff. Vroeg hij in Guess Who’s Coming to Dinner als de briljante professor medicijnen John Prentice een rijk, wit meisje ten huwelijk en testte het geweten van haar rijke, progressieve ouders.

Daar was ook een eerste kuise interraciale kus te zien, door de achteruitkijkspiegel van een hoofdschuddende taxichauffeur. De ban was gebroken: een jaar later kuste op tv ook kapitein Kirk van Star Trek zijn zwarte luitenant Uhura. Zij het dat Sidney Poitier in Guess Who’s Coming To Dinner vermoedelijk de laatste man in San Francisco tijdens de summer of love was die niets wilde weten van seks voor het huwelijk. Als zwarte verloofde John Prentice was hij onmogelijk rechtschapen: topbaan bij WHO in Genève, strak in het pak, beleefd, welgemanierd en gezagsgetrouw. Alleen in grijs flanel passeerde je als zwarte man de witte ballotage, klaagde de zwarte criticus Clifford Mason in 1967 in een veelgelezen stuk in The New York Times: ‘Why Does White America Love Sidney Poitier So?’

Poitier noemt dat stuk als heraut van zijn neergang. „De boze revanche van de blaxploitation lag vlak om de hoek, mijn carrière als leading man was voorbij.” In 1968 volgde de moord op Martin Luther King en massale rassenrellen. Het accent was al eerder verschoven van burgerrechten en integratie naar Black Power en confrontatie. Poitier werd uitgemaakt voor Oom Tom of zelfs voor ‘huisneger’, de zwarte butler die gemene zaak maakt met de plantagehouder.

Snerend vitriool

Zeer onterecht; ook criticus Donald Bogle kwam later terug van het snerend vitriool waarmee hij ‘Super-Sidney’ nog overgoot in zijn vlijmscherpe studie over zwart Hollywood: Toms, Coons, Mulattoes, Mammies & Bucks uit 1974. Bogle stelde dat een zwarte acteur slechts drie rollen kon krijgen. ‘Oom Tom’ was wijs en lijdzaam; ‘de Coon’; een clowneske luilak en opportunist; ‘De Buck’, een dierlijke bruut. Dat soort labels hebben hun nut om racistische stereotypen bloot te leggen, maar miskennen de historische rol van Poitier en van de progressieve ‘sociale probleem-films’ waarin hij floreerde.

Zijn persona was al kant-en-klaar bij zijn doorbraak in Joseph Mankiewicz’ No Way Out (1950). In deze ‘probleemfilm’ over racisme belandt Poitier als zwarte arts Luther Brooks op de dodenlijst van de racistische gangster Ray Biddle als hij het leven van diens broer niet weet te redden.

Brooks, benoemd door een ruimdenkende ziekenhuisdirecteur, weet dat hij superieur moet zijn wil men hem als een gelijke zien. Zijn vrouw fluistert hem toe: „Jij slaagde altijd met een 10. Voor jou was dat nodig, voor anderen niet.”

De gedisciplineerde, vergevingsgezinde Poitier was vanaf de vroege jaren vijftig het filmidool van de burgerrechten-strijd. Competent en ijverig, geduldig op witte acceptatie wachtend, altijd waardig ondanks al het onrecht: een zwarte stoïcijn kortom. Een wensdroom van blanke progressieven en de zwarte middenklasse.

Maar een Oom Tom? Poitiers films hadden zeker toen de burgerrechtenstrijd eind jaren vijftig op stoom kwam meestal racisme als onderwerp of subtekst. En al droegen zijn personages burgerlijk flanel, ze waren actief, ambitieus, trots, waardig en vol zelfvertrouwen. Poitiers glimlach had een hint van gespannen reserve, maar hij boog zijn rug nooit. Soms was hij zelfs boos of rebels, zie hoe hij als bokkige zwarte scholier Gregory Miller in Blackboard Jungle (1955) van zich afbijt. En het was Poitiers idee om bij In The Heat Of The Night boss Endicott een klap in het gezicht te geven.

Wel kozen zijn personages uiteindelijk voor de status-quo. Ze slikten, ze schikten, ze offerden zich op. Dat kwam hem bij The Defiant Ones (1958) voor het eerst op boegeroep te staan in zwarte bioscopen. In de film ontsnapt hij geketend aan Tony Curtis uit de gevangenis. Poitier is trots en opstandig: „No more ‘yassuh, boss’ for me!” Maar door samenwerking groeit begrip. ‘White trash’ Curtis kreeg net zomin een kans in het leven als hij. Als Poitier van een rijdende trein naar de vrijheid springt om het lot van de gewonde Curtis te delen, is de interraciale bromance compleet – maar mist de film ook een kans om het cliché van de slaaf die zich vrijwillig opoffert voor zijn witte meester een keer op de kop te zetten.

In het echte leven kon hij racisme en ongelijkheid niet verdragen, schrijft Poitier. Hij kwam van de Bahama’s; als jongste van acht kinderen van straatarme tomatenkwekers. Op het verre Cat Island was de enige witte winkelier een exotisch curiosum; geen machtsfactor. Met raciale hiërarchie maakte hij kennis na een verhuizing naar Nassau, waar hij tot crimineel gedrag verviel. Bij zijn oudere broer in Miami kon hij de vernederingen van segregatie nauwelijks verdragen. Hij trok op de bonnefooi naar Harlem in New York, overleefde daar als sjouwer, afwashulp of kippenplukker voor hij doorbrak bij het zwarte theater.

Zijn Oscar voor het charmante Lilies of the Field betekende in 1964 een mijlpaal voor zwart Amerika. Poitier speelde de joviale, fier onafhankelijke klusjesman Homer Smith. In de woestijn stuit hij op vijf hulpeloze Oost-Duitse nonnen en laat zich door hun norse moeder-overste tegenstribbelend overhalen gratis een kapel te bouwen. Niet als alsnog gedomesticeerde slaaf: Homer noemt moeder-overste op zeker moment Hitler en bijt haar toe: „You get yourself another boy.”

Sidney Poitier wilde als een man worden gezien, schrijft hij. Niet als zwarte man. Dat gunden de filmindustrie, het publiek en de critici hem niet: zijn huidskleur bleef altijd een factor. Maar dat de generatie zwarte acteurs na hem juist weer nadrukkelijk zwart wilde zijn, betekende niet dat zijn missie was mislukt. Eerder dat hij was volbracht.

Sidney Poitier & Denzel Washington. Zomerprogramma Eye Filmmuseum, Amsterdam, 8 juli-31 augustus. Inl: eyefilm.nl

Niet te missen films van Sidney Poitier

The Defiant Ones (1958) Sidney Poitier en Tony Curtis als twee aan elkaar geketende gevangenen op de vlucht, die bloedhonden en een lynchpartij moeten zien te overleven. A Raisin in the Sun (1961) In deze toneelbewerking haalt Walter Lee (Poitier) zijn sceptische moeder over om 10.000 dollar verzekeringsgeld in zijn bedrijf te steken in plaats van een huis. Waarna hij hartverscheurend faalt. In the Heat of the Night (1967) Met zijn oubollige Technicolor en patriarchale braafheid is Guess Who’s Coming To Dinner gedateerd. Zo niet In the Heat of the Night uit datzelfde jaar. Zinderende thriller over een zwarte inspecteur diep in vijandelijk Mississippi.

