Sex Pistols-serie mist punkvuur

Dramaserie Pistol Van: Danny Boyle, Craig Pearce.

Met: Toby Wallace, Anson Boon, Thomas Brodie-Sangster, Sydney Chandler.

Disney+, 6 afl. van ca. 55 minuten. Vanaf woensdag 6 juli. ●●●●●

Anarchie en Disney? Dat de langverwachte tv-serie over de Sex Pistols te zien is op de streamingdienst van het mediaconglomeraat zal punkers van het eerste uur vast pijn doen. Toch voelt het best wel toepasselijk: de worsteling tussen punk en commercie is een klassiek thema, ook in de geschiedenis van de legendarische punkband. Pistol, gebaseerd op de autobiografie van gitarist Steve Jones, beslaat ongeveer drie jaar, van het opwindende begin tot de onvermijdelijke implosie. Frontman John Lydon (Johnny Rotten in de Sex Pistols-tijd) wil niks van deze productie weten. Toch is er weinig om boos over te worden. Lydon, knap gespeeld door acteur Anson Boon, komt er best goed vanaf in een serie vol met dubieuze personages. De in 2010 overleden manager Malcolm McLaren komt er bijvoorbeeld veel slechter uit.

De oorspronkelijke energie van de band komt vooral in een aantal concertscènes tot zijn recht. Johnny Rotten spuugde zijn teksten uit terwijl concerten op ieder moment konden escaleren tot knokpartijen. Vooral een optreden in een gevangenis wordt op sensationele wijze in beeld gebracht. Niet gek, want alle afleveringen zijn geregisseerd door Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire). Boyle en schrijver Craig Pearce (Moulin Rouge!, Elvis) tonen op effectieve wijze hoe de sfeer destijds was in het VK en wat voor aardverschuiving de vuige punkers veroorzaakten. Toch voelt Pistol lange tijd te glad. Zodra het tragische figuur Sid Vicious als nieuwe bassist zijn intrede doet, is er echter weinig over van punk-romantisering en wordt de sfeer echt grimmig.

De serie probeert ook credits te geven aan de vrouwen uit de punkscene, zoals mode-ontwerpster Vivienne Westwood en muzikante Chrissie Hynde van de band The Pretenders. Zij worden echter geen volwaardige personages en zijn er vooral om te reageren op de streken van de jongens.