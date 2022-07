Ruzie over de erfenis, schenkingen, tijdsdruk

Zaterdagochtend wordt Ria’s kredietkaart geweigerd. Ze is in de ijzerwinkel in Brasschaat om de spijkers te kopen waar haar man Paul al een week om zeurt. Een geweigerde kaart, dat is nog nooit gebeurd, het kan enkel een vergissing zijn. Ria belt Paul maar die neemt niet op, hij is vast aan het klussen of wielrennen en dan hoort hij niks. Geen drama. Ze kan de vier euro veertig in munten bijeenscharrelen vanop de bodem van haar handtas. Thuis belooft Paul haar maandag die ellende met de bank te regelen. Zijn humeur blijft onaanvaardbaar.

DE VROUWEN VAN PAUL Dit feuilleton van Saskia De Coster, Vlaams auteur en beeldend kunstenaar (bekend van bijvoorbeeld Wij en ik en Nachtouders) verschijnt deze zomer in tien delen elke woensdag op de Achterpagina van NRC en op nrc.nl. Dit is de eerste aflevering.

Zaterdagmiddag komt hun dochter Anne op bezoek met Billie, hun lieve, woke kleindochter. In de lockdowns heeft Paul zich geamuseerd met de buitendeuren van sloten te voorzien die uitsluitend openen met de vingerafdrukken van hun dochter Anne, hun kleindochter Billie, buurvrouw Alessandra en Ria zelf. Dat was hun cocon tijdens de lockdowns. Vier vrouwen rond één man, lachten ze.

De ruzie tussen Paul en Anne gaat over erfenissen, schenkingen, tijdsdruk. Haar trotse man wil alles zelf doen en bepalen, ook zijn dood. Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt als IT’er en wil nu op pensioen genieten, hij wil zijn geld nog niet uitdelen, terwijl hun dochter Anne terecht doorboomt over duizelingwekkend hoge successierechten, van zeventig procent, en zich furieus afvraagt waarom hij de achterlijke Belgische staat zo graag nog meer geld wil geven en zijn dochter minder.

Billie wil dat ze allemaal overeenkomen, Billie gaat rond met het bananenbrood.

Zaterdagavond. Anne en Billie zijn net vertrokken. Paul is totaal onredelijk geweest, echt irritant. Ria heeft het nooit uitgesproken maar bij momenten voelt ze een razernij opkomen. Dat Paul haar en hun dochter geen rust gunt. Het is de hoogste tijd voor sherry. Op aanraden van Billie gaan Paul en Ria Stranger Things kijken.

Paul is nerveus. De ruzie heeft hem uit het lood geslagen, hij scharrelt rond als een straathond. Ria heeft minder moeite met ouder worden. Ze heeft nog zo veel zelf in de hand. ’s Avonds haalt ze haar oorapparaat, het minislakje, uit haar oor en is ze tijdelijk doof, dat is het enige.

Eindelijk is Paul naar de keuken verdwenen om water te koken. Ria zet het volume van de televisie nog wat hoger. Paul, de moderne klusser die zelf camera’s gaat installeren, de ouderwetse man die een warmwaterkruik gebruikt omdat hij dat als kind op de Kempische boerenbuiten ook deed. Haar man Paul, die het haar zo vaak zo moeilijk heeft gemaakt.

Hij blijft zo lang weg dat ze gaat kijken. Ze is even weggedroomd, een fractie is ze helemaal weg, ze staat in de keuken en kijkt om zich heen, sherrykaraf in haar hand. Ze ziet hem nergens, de achterdeur is gesloten. Het duurt een paar seconde voor ze het gewaar wordt, ze schopt tegen iets aan.