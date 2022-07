Rutte belooft 500 euro extra energietoeslag voor minima

Het kabinet staat er toch voor open om minima 500 euro extra energietoeslag uit te keren in reactie op de snel gestegen inflatie. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond in de Tweede Kamer gezegd. Rutte stelde dat het kabinet met gemeenten in gesprek gaat om ervoor te zorgen dat de laagste inkomens het bedrag nog dit jaar zullen ontvangen. Rutte reageerde op een breed gedragen wens van verschillende oppositiepartijen voor extra financiële steun voor de armste Nederlanders vanwege onder meer de energieprijzen.

In de Kamer debatteerde Rutte over de Voorjaarsnota. Aanvankelijk hield de premier de boot af voor extra koopkrachtmaatregelen. Hij stelde weinig mogelijkheden daarvoor te zien en stipte praktische bezwaren aan. Daarop kreeg Rutte forse kritiek, van onder meer GroenLinks, de PVV en SP. Lillian Marijnissen, leider van de SP, stelde dat het „onaccaptabel” was als het kabinet niks zou doen voor de laagste inkomens. PVV-voorman Wilders sprak van „een middelvinger” naar de bevolking.

Rutte bracht daar tegenin dat het kabinet al miljarden heeft toegezegd. Over een verhoging van de energietoeslag via de gemeenten wilde hij later een besluit nemen. Dat standpunt veranderde toen CDA-fractieleider Pieter Heerma voorstelde snel om de tafel te gaan met de gemeenten. Daarop zegde Rutte toe. De oppositiepartijen stelden dat er meer moet gebeuren om de koopkracht te verbeteren en dat het kabinet een koopkrachtreparatie eerder had moeten doorvoeren.

Naast de oppositiefracties zijn ook de gemeenten kritisch over de handelswijze van het kabinet. „Keer op keer incidenteel regelen biedt onze kwetsbare inwoners geen garantie om dagelijks rond te kunnen komen”, schrijft de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief in handen van persbureau ANP. „Het kabinet moet zijn grondwettelijke taak om de bestaanszekerheid van de inwoners te borgen waarmaken.” In plaats van via de gemeenten had het kabinet de steunregeling via uitvoeringsorganisaties van de overheid moeten regelen, vindt de VNG.