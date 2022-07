Pensioenfondsen worstelen met hoge inflatie: 9 procent erbij is ‘niet waarschijnlijk’

Nu was de beslissing nog eenvoudig voor de grote pensioenfondsen. Ze mogen de pensioenen opeens verhogen, dus doen ze dat. En wel met de maximaal toegestane hoogte, gebaseerd op de prijsstijgingen van vorig jaar.

Eind dit jaar mogen de fondsen de pensioenen opnieuw verhogen, als hun financiële positie de komende tijd op peil blijft. Maar dan staan de fondsbestuurders voor een veel lastiger afweging. Want een inflatie van zo’n 9 procent laat zich niet zo makkelijk compenseren.

Dinsdag was PMT (voor onder meer loodgieters, installateurs en fietsenmakers) het laatste van de vier grote fondsen dat een verhoging aankondigde, in navolging van ABP (onderwijs en overheid), Zorg en Welzijn en PME (technologische industrie). Bij de meeste kleinere fondsen volgt pas later een besluit, al hebben ook architecten en medewerkers van sociale werkvoorzieningen inmiddels gehoord dat hun pensioen omhooggaat.

Deze fondsen maken gebruik van versoepelde regels die op 1 juli zijn ingegaan, in aanloop naar een grotere pensioenhervorming. Ze mogen sneller een verhoging uitdelen, omdat ze daarna minder grote financiële reserves hoeven over te houden.

Wat ook helpt: het gaat de pensioenfondsen weer voor de wind doordat de rente stijgt. Hoe hoger de rente, hoe minder geld ze moeten oppotten voor de toekomst. Dat positieve effect woog de laatste maanden zwaarder dan het negatieve effect van dalende beurskoersen.

Geleidelijk uitgehold

Toch is dit goede nieuws relatief. De meeste pensioenen zijn al veertien jaar niet of nauwelijks verhoogd, terwijl het prijsniveau intussen met zo’n 25 procent is gestegen.

Dat raakt gepensioneerden het meest direct, in hun portemonnee. Maar ook de opgebouwde pensioenrechten van werknemers worden geleidelijk uitgehold als ze niet meegroeien met de inflatie.

De inflatiecorrectie die werknemers en gepensioneerden nu krijgen, lijkt dan uiterst bescheiden. Bij PMT en PME komt er 1,29 procent bij, gebaseerd op de inflatie van vorig jaar juli. „We beseffen dat deze eerste verhoging het verlies aan koopkracht niet compenseert”, zegt PMT-werknemersvoorzitter Jos Brocken. „Maar we maken graag gebruik van deze mogelijkheid.”

Een iets ruimere verhoging is er voor wie is aangesloten bij ABP: 2,39 procent. Dit fonds baseert zich altijd op de inflatie van augustus – en die was hoger. Zorg en Welzijn (2,7 procent) keek naar de nóg hogere inflatie van september vorig jaar. Maar ook Zorg en Welzijn-voorzitter Joanne Kellermann heeft een „dubbel gevoel” bij deze inflatiecorrectie over 2021. „We weten dat mensen vandaag een veel hogere inflatie voelen.”

Eind dit jaar beslissen pensioenfondsen of ze de inflatie van 2022 mogen en kunnen compenseren, per 1 januari. Ze mogen opnieuw de versoepelde regels gebruiken. Maar of ze weer de volledige inflatie kunnen compenseren? „Wij achten dat niet zo waarschijnlijk”, zegt Kellermann.

Persoonlijke potjes

Allereerst is het duur. „1 of 2 procent verhoging kan een pensioenfonds wel lijden”, zegt Marc Heemskerk van pensioenadviesbureau Mercer. „Eind dit jaar wordt het spannender. Als je 8 tot 10 procent inflatie moet compenseren, gaat het om serieus geld.”

Zelfs als een fonds onder de nieuwe regels zo’n grote verhoging mág uitdelen, is het nog zeer de vraag of het gebeurt.

Fondsen hebben er namelijk ook een belang bij om genoeg geld in hun potten te laten zitten. Vooral voor de grote pensioenhervorming. Rond 2025 gaan pensioenfondsen hun ene, grote pensioenpot ‘opknippen’ in allemaal persoonlijke potjes.

Lees ook: Een miljardenoperatie met de pensioenen – waar is dat voor nodig?

Dat is een ingrijpende en complexe operatie, waarbij financiële reserves kunnen helpen. Hoe meer geld er tegen die tijd te verdelen valt, hoe rooskleuriger het nieuwe stelsel begint. Dat is belangrijk voor het draagvlak, zegt adviseur Heemskerk. „Als de pensioenen in het nieuwe stelsel direct omlaag moeten, krijg je er de handen niet voor op elkaar.”

Ook hebben de fondsen geld nodig om veertigers en vijftigers te compenseren. Die gaan er onder de nieuwe regels eenmalig op achteruit.

Daarom kijken de fondsbesturen alvast vooruit. Hoe kunnen zij er nú voor zorgen dat zij er rond 2025 goed voorstaan? Fondsvoorzitter Kellermann: „Iedere euro die je nu uitgeeft, kun je niet meer uitgeven om de overgang evenwichtig te laten plaatsvinden.”

Jongere generaties

De pensioenverhoging mag ook niet te nadelig uitpakken voor jongere generaties, was de eis van het kabinet bij de versoepelde regels per 1 juli. Die hebben vooral belang bij een pensioenfonds met volle kassen.

Hoe meer een fonds nu weggeeft, hoe lastiger het wordt toekomstige tegenvallers op te vangen. Dat risico hebben de fondsen voor zichzelf moeten becijferen. In hoeverre stijgt de kans op een pensioenverlaging in de toekomst, als ze nu uitdelen?

Bij de bescheiden verhogingen van deze maand valt het effect mee, zegt adviseur Heemskerk. „Als de kans op een verlaging eerst 3 procent was, dan zie je die nu bijvoorbeeld stijgen naar 3,1 procent.”

Lees ook: Sorry, onze fout: u krijgt twee ton minder pensioen

Als fondsen eind dit jaar een inflatiecorrectie van 9 procent zouden geven, wordt dit generatie-effect veel groter, zegt ook Kellermann van Zorg en Welzijn. „Keer je een hoger percentage uit, dan hol je de financiële positie van het fonds sterker uit. Daar hebben met name jongeren last van.”

Tegelijk wil Kellermann gepensioneerden te hulp komen, die „de pijn van de inflatie” zo sterk voelen. Daarom hoopt ze de pensioenen eind dit jaar opnieuw te kunnen verhogen. De grote vraag is dan: hoe ver. „Die afweging wordt heel ingewikkeld.”