Poetin viert inname Lysytsjansk, kondigt rustpauze aan voor deel strijdkrachten

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag met zijn minister van Defensie Sergej Sjojgoe de militaire operatie in de Volksrepubliek Loehansk voor afgerond verklaard. Dat meldt het Kremlin. Met de inname van Lysytsjansk door de Russische strijdkrachten zouden alle doelen van het offensief in de zelfverklaarde Volksrepubliek Loehansk zijn behaald. De door Poetin uitgeroepen „speciale militaire operatie” gaat wel door.

Militairen die deelnamen aan het offensief in de Loehansk-oblast hebben volgens Poetin rust en tijd nodig om hun gevechtscapaciteiten te vergroten. Of een dergelijke pauze er daadwerkelijk komt en hoe lang deze zal duren, is niet duidelijk. Andere delen van de Russische strijdkracht blijven hun taken uitvoeren „volgens de plannen”.