Nog eens twee verdachten aangehouden in moordzaak Peter R. de Vries

De politie heeft maandag nog eens twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdagochtend bekendgemaakt. De mannen zouden filmpjes hebben gemaakt van de aanslag op De Vries en deze hebben verspreid op het internet.

Het gaat om een 26-jarige Nederlandse man die is aangehouden in Spanje en een 27-jarige man, eveneens met de Nederlandse nationaliteit, die is aangehouden op Curaçao. Beiden zullen naar verwachting binnen enkele weken worden overgebracht naar Nederland. Maandag bevestigde het OM al dat ook een 27-jarige Poolse man is aangehouden in Nederland in het onderzoek naar opdrachtgevers en andere betrokkenen bij de moord op de misdaadverslaggever. Hij wordt ervan verdacht instructies te hebben gegeven aan de personen die de moord pleegden.

Kroongetuige Nabil B.

In totaal zijn nu vijf mensen aangehouden in de moordzaak van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd een jaar geleden in het centrum van Amsterdam neergeschoten toen hij na een uitzending van RTL Boulevard, waar hij te gast was, naar de parkeergarage liep. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie arresteerde kort na de aanslag twee verdachten, Delano G. en de Poolse Kamil E., tegen wie afgelopen maand door het OM levenslang is geëist. Hun vonnis wordt 14 juli uitgesproken.

De Vries was onder meer vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengoproces tegen Ridouan Taghi. Eerder werden de broer van Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum vermoord. Volgens het OM past de moord op Peter R. de Vries in hetzelfde rijtje slachtoffers uit de kring van Nabil B., al ontbreekt het bewijs daarvoor nog.