Ook koeien hebben een eigen wil. Eind 2017 ontsnapten Zus en Hermien onderweg naar het slachthuis. Zus werd snel gevangen, maar Hermien wist zich wekenlang te verschuilen in de bossen. Haar doorzettingsvermogen en slimheid vielen op, ze was bijna elke dag in het nieuws. Nadat ze werd gevangen ging ze met Zus naar koeienrusthuis De Leemweg.

Zus en Hermien zijn niet de enige dieren die ontsnappen: bij De Leemweg wonen meer runderen die ervandoor zijn gegaan. Ook uit dierentuinen ontsnapt regelmatig iemand. Rode panda’s staan erom bekend. Anderhalf jaar geleden werden twee chimpansees doodgeschoten die ontsnapt waren uit hun verblijf in DierenPark Amersfoort.

Dieren protesteren ook op andere manieren tegen hoe ze worden behandeld. Vorige maand doodde een stier een man in het slachthuis in Tilburg. In de documentaire Blackfish is te zien dat orka Tilikum drie mensen vermoordde in de dolfinaria waar hij werd gedwongen te werken. Maar vaak hebben dieren weinig mogelijkheid om zich te verzetten. Het boek The war against animals van de Australische filosoof Dinesh Wadiwel begint in een slachthuis waar kippen proberen weg te komen. Laboratoriumdieren kunnen soms alleen hun hoofd afwenden. Zelfverwonding kan ook een vorm van verzet zijn. Zalmen die zijn opgesloten in volle tanks stoppen soms opzettelijk met eten waardoor ze sterven. In Amerika krijgen veel dierentuindieren structureel Prozac, schrijf Laurel Braitman in Animal madness, tegen hun somberheid en om ze kalm te houden.

Verzet van dieren wordt vaak niet als zodanig erkend. Historicus Jason Hribal bracht dierlijk verzet in kaart in Amerikaanse circussen, dierentuinen en dolfinaria. Hij laat zien dat olifanten, kamelen, chimpansees en anderen zich vaak verzetten en daarin soms samenwerken. Dierenparkdirecties proberen dat structurele verzet geheim te houden, het is slecht voor hun imago. Orang-oetans in dierentuinen werken bijvoorbeeld vaak samen om te ontsnappen. De een steelt een dweil, een ander gebruikt die later als ladder om over een hek te klimmen, een derde leidt de verzorgers af. Dieren uit deze groepen worden steeds uit elkaar gehaald omdat ze te vaak uit hun verblijf weten te komen.

Mensen die met dieren werken kennen hun verzet. Daarom staan er hekken om weiden, worden dieren opgesloten in kooien en stallen, drijven boeren ze de veewagen in met stokken, krijgen ze halsbanden, halsters of hoofdstellen om. Geen enkel dier kiest uit vrije wil voor de vee-industrie, de dierentuin, het circus, een kooi in de hoek van de kamer, de manege.

In de biologie en ethologie wordt steeds meer duidelijk over de innerlijke levens van niet-menselijke dieren. Dieren hebben hun eigen leefwijzen en vormen van intelligentie, veel soorten voelen liefde, rouw, vriendschap en empathie. Dierlijke culturen worden steeds serieuzer genomen, net als dierentalen. Tegelijkertijd neemt de uitbuiting toe, er worden wereldwijd elk jaar meer dieren gebruikt en gedood. Daar zien de meeste mensen weinig van en het meeste dierprotest blijft ook onopgemerkt. Hermien is een uitzondering.

Steeds als ik over boerenprotesten lees, denk ik aan dat onzichtbare protest. Boeren wijzen er terecht op dat ze recht hebben om mee te praten over de toekomst. We moeten het als samenleving hebben over een rechtvaardige transitie naar een duurzamer model.

Maar ik ben solidair met de dieren die dag in dag uit protesteren in de vee-industrie, in laboratoria en elders, en met degenen die dat niet doen omdat ze het niet durven of niet kunnen. Ook zij willen een betere toekomst, ook zij hebben maar een leven. Het is tijd om hun stemmen ook serieus te nemen.

Eva Meijer is schrijver en filosoof. Ze schrijft om de week een column.