Mythen over het moederschap zijn hardnekkig

Gevraagd waarom ze zelf nooit zwanger is geweest zou actrice Helen Mirren hebben gezegd dat ze als meisje een voorlichtingsfilm te zien kreeg van een geboorte die haar voorgoed traumatiseerde. De docent lichamelijke opvoeding bleef maar herhalen wat een wonder het allemaal was, terwijl Mirren alleen een bloederige toestand zag.

Dat zijn meteen de twee grootste filmische stereotypen over bevalling en moederschap: roze wolk of slagveld. Ze zitten ook weer volop in Zwanger & Co, de nieuwe romkom van Johan Nijenhuis. Zwanger & Co is overigens niet de enige film of serie die deze zomer te zien is waarin bolle buiken en baby’s een hoofdrol spelen. In hun boek The Mommy Myth beschreven communicatiewetenschapper Susan Douglas en filosoof Meredith Michaels 15 jaar geleden al hoe films en andere massamedia een belangrijke rol spelen bij het creëren en verspreiden van stereotypen over moederschap. Ze muntten toen de term new momism: een reactionaire ideologie die in moederschap het einddoel van een vrouwenleven ziet.

En dat is ook de boodschap die je meekrijgt uit Zwanger & Co. De plot draait om een familie waarin iedereen zwanger is of wil worden: vader Piet is net aan zijn tweede leg begonnen, als zijn kleindochter onverwacht in verwachting blijkt. Ondertussen doen zijn volwassen dochters er alles aan om (weer) zwanger te worden. Alleenstaande verloskundige Merel zoekt een zaaddonor (en vindt de liefde) en de getrouwde Annet heeft al drie kinderen, maar ondergaat hormoonbehandelingen om toch nog een keer te kunnen baren. Onderweg naar het happy end wordt geen cliché gespaard: onwillige en onhandige vaders komen als bij toverslag tot inzicht.

De bevalling zelf is bepaald geen reclameplaatje. De barende vrouwen schreeuwen en snauwen. Dat soort stereotypen hebben een functie om ongemak weg te lachen, of taboes bespreekbaar te maken, maar Zwanger & Co is dubbelhartig. De film promoot moederschap, maar is bang voor de bevalling en houdt daarmee eerder vooroordelen in stand. Kinderloosheid is onbespreekbaar. Over carrière maken wordt schamper gedaan. Terwijl juist genrefilms als de romkom ook positieve rolmodellen neer kunnen zetten en alternatieven bieden voor de maatschappelijke status-quo.

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich dicht tegen een documentaire aanleunende films als 107 Mothers, dat ons meeneemt naar een vrouwengevangenis in Oekraïne (in de bioscoop vanaf 14 juli) en het vergelijkbare Maternal, dat zich afspeelt in een klooster dat zwangere vrouwen in Buenos Aires opvangt (te zien vanaf 4 augustus). Vanaf volgende week is ook het mythisch-realistische Piccolo corpo te zien, over een jonge vrouw die een lange reis onderneemt om haar doodgeboren kindje te laten dopen.

Dat zijn films met echte emoties en echte problemen. Bovendien zijn ze relevant in het licht van het recente verlies van het federale abortusrecht in de VS, en de aanval op het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen die ook in conservatief Nederland nooit is weg geweest.

De Britse serie The Baby pakt het ook anders aan. De horrorkomedie neemt een van de bekendste vooroordelen, namelijk dat een vrouw met een baby in haar armen automatisch als moeder wordt gezien, en steekt er de draak mee. Op een nacht valt bij de 38-jarige Natasha letterlijk een baby uit de hemel in haar armen. Niemand gelooft dat het kind niet van haar is, terwijl zij alles op alles zet om van deze killer-baby af te komen. De kleine tiran laat een spoor van lijken achter. The Baby heeft een niet minder bizarre premisse dan de collectief zwangere familie van Nijenhuis, maar er zitten tenminste prikkelende gedachten achter.

Zwanger & Co Regie: Johan Nijenhuis. Met: Bo Maerten, Lieke van Lexmond, Manuel Broekman. In: 116 bioscopen

