Voeg verlof toe aan levenslang, zeggen overheidsadviseurs

Mensen die een levenslange celstraf hebben gekregen, moeten straks vroegtijdig kunnen beginnen met het voorbereiden van hun mogelijke terugkeer in de samenleving. Daar hoort ook verlof bij in de re-integratiefase. Dat stellen de voorzitter van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en het Adviescollege Levenslanggestraften (ACL), twee belangrijke overheidsadviseurs, tegenover NRC.

De Nederlandse praktijk, waarin levenslang vaak ook daadwerkelijk levenslang betekent, staat op gespannen voet met uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat iedereen vanuit humaan perspectief zicht moet hebben op terugkeer in de samenleving.

Daarom werkt minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) op advies van de RSJ aan een wetswijzing die een nieuw stelsel voor levenslanggestraften regelt. Ze kunnen straks na een nog te bepalen termijn in aanmerking komen voor ‘voorwaardelijke invrijheidstelling’. Het besluit tot deze vrijlating zal dan niet meer bij de minister liggen, zoals nu met gratieverzoeken het geval is, maar bij de rechter.

Dinsdag legde de rechtbank Midden-Nederland levenslange gevangenisstraffen op aan drie verdachten in het zogenoemde Eris-liquidatieproces. Daarmee zitten op dit moment 55 gedetineerden een levenslange gevangenisstraf uit – het hoogste aantal ooit. Voor 41 van hen is die straf onherroepelijk, blijkt uit cijfers van het Forum Levenslang, een stichting die zich inzet voor een humane tenuitvoerlegging van levenslange gevangenisstraffen. Het is ook met de nieuwe plannen niet vanzelfsprekend dat een tot levenslang veroordeelde na verloop van tijd vrijkomt. De rechter zal onder meer wegen of iemand een gevaar voor de samenleving vormt.

De verwachting is dat, door het besluit tot invrijheidstelling bij de rechter te leggen in plaats van bij de minister, levenslang in de praktijk minder vaak echt levenslang zal betekenen. Politieke afwegingen, bijvoorbeeld uit vrees voor kritiek op een ‘gratiebesluit’, spelen straks geen rol meer.

Momenteel adviseert het ACL de minister van Rechtsbescherming na 25 jaar of een gestrafte toe is aan re-integratieactiviteiten. Na 27 jaar beslist de minister of de gevangene daadwerkelijk kan vrijkomen. Afgelopen jaren sloeg de minister meermaals positieve oordelen van het ACL in de wind.

Bijtijds wennen aan samenleving

De consequentie van het nieuwe systeem van Weerwind moet volgens de RSJ-voorzitter en het ACL zijn dat levenslang veroordeelden tijdig beginnen met re-integreren. Alleen een veroordeelde die voldoende is voorbereid op terugkeer in de samenleving komt namelijk voor invrijheidstelling in aanmerking.

„Als je er een rechter over wil laten oordelen, moet de rechter ook een goed oordeel kunnen vellen”, zegt RSJ-voorzitter Han Moraal. „Daarom ligt het voor de hand eerder te beginnen met mensen voor te bereiden op een eventuele terugkeer in de maatschappij.”

Moraal denkt aan een traject met trainingen binnen de gevangenis en daarna verlof in de re-integratiefase. Hij wil niet precies zeggen na hoeveel jaar re-integratie tot de mogelijkheden moet gaan behoren, omdat de RSJ hier nog over gaat adviseren.

Momenteel besluit de minister over het beginnen met re-integratieactiviteiten. Volgens Moraal en het ACL is het logisch dat de beoordeling of een levenslanggestrafte klaar is voor re-integratie ook bij de rechter komt te liggen.

