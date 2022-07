Mediatoezichthouder: publieke omroepbestel moet veranderen

Het huidige Nederlandse publieke omroepbestel is niet meer van deze tijd en moet veranderd worden. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media in een dinsdag gepubliceerd rapport (pdf) dat op verzoek van het kabinet is opgesteld. Het mediabestel heeft een lange tijd goed gewerkt, „maar dreigt nu de aansluiting te missen bij maatschappelijke, technologische en marktontwikkelingen”, aldus de toezichthouder.

Op dit moment is het huidige mediabestel nog onderverdeeld in bepaalde omroepen die ieder bij een eigen ‘zuil’ in de samenleving horen, een verdeling die meer dan honderd jaar geleden is gemaakt. Maar, zo stelt het commissariaat, de samenleving is dusdanig veranderd dat deze „geen duidelijke stromingen meer kent”.

Ontoegankelijk voor nieuwe makers

Volgens het commissariaat zullen er zonder de nodige hervormingen steeds meer losse omroeporganisaties zijn, die weinig maatschappelijke binding hebben. De nadruk ligt nu op de centrale rol van de organisaties, maar zou meer op de inhoud moeten liggen. Dit systeem is erg moeilijk toegankelijk voor nieuwe makers van buiten het mediabestel. Zij moeten zich eerst als een omroepvereniging manifesteren en leden werven. Op die manier dreigen jongeren af te haken, stelt het commissariaat.

Een nieuw bestel zou een „open systeem” moeten zijn met een breed en onafhankelijk media-aanbod en met een directe maatschappelijke binding. Dat wil zeggen dat makers bijvoorbeeld het publiek raadplegen over bepaalde keuzes. Daarnaast moet de verantwoordelijkheid voor een publieke media centraal komen te liggen bij de NPO, vindt het Commissariaat voor de Media. „Een centrale regisseur kan besluitvaardiger reageren op ontwikkelingen en veranderende behoeftes in de samenleving.”

