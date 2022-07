Matchfixing of niet? 187 doelpunten in twee voetbalduels in Sierra Leone

Honderdzevenentachtig doelpunten in twee potjes voetbal: het kan in Sierra Leone. In de strijd om de play-offs van de eerste divisie probeerden Gulf FC en Kahunla Rangers — gelijk in punten — elkaars doelsaldo op verschillende velden te overtreffen. Helaas voor Gulf FC bleek de 91-1 overwinning op Koguima Lebanon nét niet voldoende, omdat Kahunla Rangers met 95-0 won van Lumbenbu United.

In de rust zat Gulf FC nog op rozen: het ging de kleedkamer in met een 10-0 voorsprong. Omdat Kahunla Rangers niet thuis gaf en met slechts 2-0 voor stond, leek kwalificatie nabij. Maar alles veranderde na een tactische omzetting die niet anders vertaald kan worden dan in alles of niets.

Het werd alles: in de laatste 45 minuten scoorde Kahunla Rangers maar liefst drieënnegentig keer, ruim twee goals per minuut. Een kwestie van snel scoren, de bal uit het net halen, naar de middenlijn rennen en vooral geen wissels doorvoeren of proberen op te bouwen vanuit achteruit. Zo werd Gulf FC afgetroefd, dat in de tweede helft ‘slechts’ eenentachtig keer scoorde.

Excuses

Volgens Sierra Leoonse media besloot de arbiter bij de wedstrijd van Gulf FC in de tweede helft van het veld te lopen. De nationale voetbalbond vertrouwt de „onhaalbare” uitslagen niet en gaat onderzoek doen naar matchfixing. De directeur van Kahunla Rangers zei dinsdag sorry voor het „vreemde” resultaat van zijn club.

Slechts één keer eerder in de voetbalhistorie werden de Sierra Leoonse doelpuntenaantallen overtroffen, toen AS Adema uit Madagaskar met 149-0 won van SO l’Emyrne — nog altijd een wereldrecord. Kleine kanttekening: de spelers van SO l’Emyrne scoorden bewust in eigen doel, uit protest tegen eerdere beslissingen van de scheidsrechter.