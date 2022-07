Kwart agenten met migratie-achtergrond voelt zich buitengesloten en vertrekt binnen paar jaar

Een kwart van de politieagenten met een migratie-achtergrond vertrekt binnen drie jaar na het afronden van de opleiding weer bij de Nationale Politie omdat ze de opleiding „als onveilig ervaren”. Het vertrek staat los van hun studieprestaties.

Deze bevindingen staan in het rapport ‘Daarom stappen ze op’ geschreven door vier onderzoekers van de Hogeschool Leiden. In de studie is onder ruim 2.200 aspiranten en jong-afgestudeerden voor het eerst onderzoek gedaan naar motieven om bij de politie te vertrekken.

De onderzoekers schrijven dat „nieuwkomers met een migratie-achtergrond de organisatie significant minder als inclusief ervaren dan hun collega’s zonder migratie-achtergrond”. Ze voelen zich „buitengesloten omdat ze duidelijk anders zijn, vanwege huidskleur, afkomst of geaardheid en daardoor afwijken van de norm”.

Veel nieuwe aanwas nodig

De resultaten van het onderzoek zijn van groot belang voor de Nationale Politie. De organisatie heeft de komende jaren door pensionering van agenten veel nieuwe aanwas nodig. Jaarlijks moeten er circa 2.000 nieuwe agenten bij komen. Om deze doelstelling te halen, worden grootschalige wervingscampagnes uitgevoerd. „Daarnaast is het van groot belang dat de nieuwe agenten behouden blijven voor de politieorganisatie. Want de uitval van aspiranten tijdens en na de opleiding is een punt van zorg”, aldus de onderzoekers.

De politie streeft er sinds een paar jaar naar de culturele diversiteit in haar personeelsbestand te vergroten, om herkenbaar en benaderbaar te zijn voor iedereen in de samenleving. Racisme en discriminatie in eigen kring worden harder aangepakt en kunnen reden zijn voor ontslag, beloofde de korpsleiding vorige maand. Vorig jaar is afgesproken dat in vijf jaar tijd minimaal 35 procent van de nieuwe politieagenten in de Randstad een niet-westerse migratieachtergrond moet hebben.

Duidelijke verschillen

De onderzoekers zeggen dat agenten met een andere culturele achtergrond dan alleen de Nederlandse zich vaak buitengesloten voelen. „Zij zagen duidelijke verschillen in behandeling en benadering vergeleken met wat de collega’s met een geheel Nederlandse achtergrond overkwam”.

In het rapport staan talrijke voorbeelden van achterstellingen. Agenten in opleiding met een migratieachtergrond klagen er onder meer over dat ze „genegeerd worden door docenten bij het stellen van vragen terwijl andere witte-aspiranten vaker de kans kregen een vraag te stellen”. Ook laten docenten sneller blijken twijfels te hebben bij een aspirant met een migratieachtergrond of het portfolio wel het eigen werk was, „omdat het er goed uit zag”.

De meerwaarde van vrouwen in politieteams wordt door alle deelnemers aan het onderzoek onderkend. „Of dat ook het geval is voor culturele diversiteit, betwijfelen zij. Enkele respondenten vertellen dat er discriminerende opmerkingen tijdens de opleiding en in de praktijk worden gemaakt, zonder dat dit consequenties heeft voor degene die dergelijke uitspraken doet”.

Agenten zeggen het op straat bij moeilijkheden voor elkaar op te nemen. „Is je maatje in de problemen, dan doe je altijd een stap naar voren”. Maar binnen op het bureau wordt „onveiligheid en uitsluiting” ervaren. Agenten vragen zich af „waarom zij buiten wel voor collega’s klaar moeten staan, terwijl zij binnen geen steun ervaren van dezelfde collega's wanneer iets gebeurt wat niet door de beugel kan”.

Aanbevelingen

De onderzoekers komen met een reeks van aanbevelingen om de organisatiecultuur bij de politie te verbeteren. Er moet gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit van docenten en begeleiders van agenten in opleiding. Ook moet de selectie van docenten worden verbeterd. „Stel harde criteria vast waaraan begeleiders moeten voldoen om nieuwkomers te kunnen begeleiden en evalueer deze criteria in functioneringsgesprekken. Daarbij valt onder meer te denken aan competenties als sensitiviteit voor diversiteit en inclusie en het reflectief vermogen”.

Er moet in de opleiding meer aandacht komen voor dit soort onderwerpen. „De organisatie kan zich flink inspannen voor het aantrekken van meer diversiteit, maar tegelijkertijd is de omarming van verschillen in de praktijk essentieel. Anders krijg je het draaideur-effect: mensen komen en vertrekken vroegtijdig. En de investering van de organisatie in mensen gaat verloren”.