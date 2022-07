KNAW ziet ‘verloren generatie wetenschappers’ na pandemie

Als gevolg van de coronapandemie dreigt in Nederland een „verloren generatie wetenschappers” te ontstaan. Vooral jonge onderzoekers zonder vaste aanstelling zijn de dupe geworden van vertragingen door Covid-19.

Dat signaleert een commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) die de gevolgen van corona op de wetenschappen heeft onderzocht. Zeven hoogleraren uit diverse disciplines en universiteiten brachten die effecten in kaart aan de hand van eerdere studies en een aantal bijeenkomsten met academische experts.

De commissie beveelt aan dat het kabinet geld beschikbaar stelt om jonge promovendi te compenseren voor het tijdverlies dat zij hebben opgelopen door de pandemie. Ze kunnen dan verlenging krijgen van hun gebruikelijke promotietermijn van vier jaar. Dat ligt lastiger bij post-doconderzoekers, die op contracten werken die wettelijk niet zomaar kunnen worden verlengd. De commissie vraagt het kabinet voor hen een uitzondering te maken. Het zou gaan om vijfhonderd tot duizend beginnende wetenschappers die „anders buiten de boot vallen”.

Meer ongelijkheid

De commissie baseert zich onder meer op een eerdere peiling van De Jonge Akademie, een KNAW-platform van jonge wetenschappers, en het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Die wees uit dat 40 procent van 5.920 ondervraagde wetenschappers klaagde dat zij door corona minder tijd dan nodig hadden kunnen besteden aan hun onderzoek. Academici met jonge kinderen zouden bij uitstek zijn getroffen, evenals beginnende wetenschappers uit andere, kwetsbare groepen. De ongelijkheid binnen de academische wereld dreigt daardoor te worden vergroot, waarschuwt de KNAW-commissie.

Ook pleit de commissie voor een „nieuw sociaal contract” tussen wetenschap, openbaar bestuur en samenleving. Vertrouwen in de wetenschap staat onder druk van actiegroepen en partijen die menen dat het coronabeleid berust op leugens en die een alternatief wereldbeeld uitdragen. Ook signaleert de commissie een toegenomen „vijandigheid vanuit de politiek”. Met name Kamerleden van Forum voor Democratie lieten zich recentelijk negatief uit over de rol van wetenschappers en het RIVM in het coronabeleid.

Universiteiten moeten ook zelf dringend maatregelen nemen, vindt de commissie. Zij zouden de effecten van corona de komende jaren moeten laten monitoren door ‘post-covidteams’. Wetenschapscommunicatie zou een vast onderdeel van het onderwijs moeten worden om jonge academici te leren wetenschappelijk onderzoek uit te leggen en „een dialoog” erover te voeren. Instellingen moeten daarnaast zerotolerancebeleid hanteren bij bedreigingen en intimidatie van onderzoekers.