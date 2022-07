Kabinet wil gasopslag Bergermeer niet volledig vullen uit vrees voor opdrijven gasprijs

Minister Rob Jetten (Economische Zaken en Klimaat, D66) wil de gasopslag bij Bergermeer niet volledig vullen omdat hij bang is dat hij de gasprijs daarmee te veel opdrijft. Dat staat in een brief die de minister dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer stuurde. Als de Nederlandse staat massaal gas gaat inkopen, is de vrees dat leveranciers hogere tarieven gaan rekenen.

Hoe er onder Bergen tegen de zin van omwonenden een gasopslag kwam: Onder de grond bij Bergen blijven Russen de baas over het gas

Gasopslag Bergermeer is naar eigen zeggen de grootste commerciële opslagplaats voor gas van Noordwest-Europa. De opslag is in handen van het Arabische Taqa, het Russische Gazprom en Energiebeheer Nederland (EBN), een staatsdeelneming die aandeelhouder is namens de overheid. Probleem is dat de opslagplaats slechts voor een derde gevuld is. Gazprom heeft ruim 40 procent van de gasopslag bij Bergen onder controle, maar laat die voorraadkast leegstaan waardoor de gasreserves in Nederland laag zijn.

Mede doordat de Russische president Poetin de gasleveringen richting Europa heeft teruggeschroefd, zijn de gasprijzen erg hoog. Het verschil met de toekomstige winterprijs is zo klein (of zelfs negatief) dat het voor marktpartijen onaantrekkelijk is om nu gas te hamsteren om het in de winter te verkopen.

Subsidieregeling

In april kondigde Jetten daarom een subsidieregeling van 366 miljoen euro aan om energiebedrijven en handelaren over te halen gasreserves in Bergermeer op te bouwen. Daarbij mikt de minister vanaf het begin op een vulling van 68 procent en niet op volledige vulling. Dinsdag maakte Jetten bekend dat acht bedrijven deelnemen aan de regeling, waarmee uiteindelijk 164 miljoen euro is gemoeid.

Dat is dus zo’n 200 miljoen euro lager dan begroot. Volgens Jetten was er minder subsidie nodig omdat bedrijven grote interesse toonden in de opslagcapaciteit. Ook is niet voor de volledige beschikbare 20 TWh aan capaciteit subsidie aangevraagd, gezien bedrijven vanwege gunstige gasprijsontwikkelingen denken zelf de opslag te kunnen vullen zonder zich te binden aan subsidievoorwaarden als winstafroming en verplichte vulpercentages.

Om tot de beoogde 68 procent vulling te komen, gaat staatsdeelneming EBN voor het eerst namens de staat gas inkopen. Hiervoor is een bedrag van maximaal 257 miljoen euro beschikbaar gesteld. EBN heeft de minister echter gewaarschuwd dat te veel inkoop de prijs „te zeer zou kunnen beïnvloeden”, omdat dit het marktgedrag van EBN „te voorspelbaar” zou maken en er geen redelijke prijzen meer worden gerekend. Daarom „lijkt het nu niet verantwoord om meer gas in te kopen” dan 11 TWh, vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van 600.000 huishoudens.

Gasopslag

In het vrijwel lege gasveld onder de gemeente Bergen wordt sinds 2014 gas opgeslagen. Dat project, tegen de zin van omwonenden en gemeentes, werd erdoor gedrukt omdat het volgens het kabinet van landsbelang was. De gasopslag was volgens de initiatiefnemers nodig om de gasprijs laag te houden en verzekerd te zijn van gas in slechte tijden.

Jetten erkent nu dat de gasopslag slechts beperkt bijdraagt aan de leveringszekerheid van gas in Nederland. „Gasopslag Bergermeer wordt voor een belangrijk deel benut door partijen die niet leveren aan de Nederlandse markt.” Daarom wil hij de markt ook geen vulverplichting opleggen.

Eerder wees hij het idee van nationalisatie van het Russische deel van de opslag af. Daarbij keek het kabinet of de eigendom van EBN (nu 40 procent) kon worden uitgebreid. Maar dit bleek van „onvoldoende toegevoegde waarde (…) voor vulling van de opslag in de winter van ‘22/23”.

Reactie

GroenLinks vindt dat de minister veel harder moet optreden. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger stelt in een eerste reactie: „Terwijl Duitsland de ene na de andere crisis maatregel neemt, worden onze gasopslagen nog steeds niet maximaal gevuld uit angst voor marktverstoring en omdat Gazprom nog steeds een deel in handen heeft. Zeer zorgelijk en de minister moet ingrijpen en de juridische randen opzoeken.”