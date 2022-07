Kabinet: vast contract wordt weer de norm

Zelfstandigen met een laag uurtarief moeten in principe als werknemer worden behandeld, tenzij hun werkgever kan aantonen dat er écht sprake is van zelfstandigheid.

Het is een van de verregaande maatregelen die dit kabinet wil nemen om de kloof tussen kansrijken en kansarmen op de arbeidsmarkt te verkleinen. Ook op andere manieren wordt flexwerk stevig ingeperkt, schreef minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Het vaste contract moet weer de norm worden. Daarom schaft het kabinet oproepcontracten af. Ook introduceert het strenge regels voor de uitzendsector. Hiermee reageert het kabinet op alarmerende rapporten over de arbeidsmarkt die de afgelopen jaren verschenen. Zo adviseerde een invloedrijke commissie onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap in 2020 om „doorgeschoten flexwerk” terug te dringen.

De aanbevelingen van deze commissie-Borstlap zijn een belangrijk uitgangspunt voor de kabinetsplannen, evenals de gezamenlijke adviezen die werkgeversclubs en vakbonden daarna presenteerden.

De omgedraaide bewijslast voor zzp’ers met een laag uurtarief was ook een idee van vakbonden en werkgevers, die hiervoor als bovengrens een tarief van 30 tot 35 euro voorstelden. Deze ingreep moet kwetsbare zelfstandigen beter beschermen en hen weer basale werknemersrechten geven, zoals ontslagbescherming, vakantiedagen en een pensioen.

Een laagbetaalde zelfstandige kan direct een dienstverband eisen bij zijn opdrachtgever. Het is dan aan de werkgever om te bewijzen – eventueel via de rechter – dat de betreffende functie wél door een zelfstandige mag worden verricht, omdat er genoeg ondernemersvrijheid is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werkende vrij kan onderhandelen over het tarief en zelf mag bepalen hoe en wanneer de klus wordt uitgevoerd.

Oproepcontracten

Aan oproepcontracten – populair in de horeca – komt een einde. Werknemers moeten op zijn minst enige zekerheid hebben over een minimaal aantal uren dat zij zullen werken. Werkgevers mogen ook niet meer eindeloos tijdelijke contracten aan elkaar rijgen. Nu al moeten ze iemand na maximaal drie tijdelijke contracten in hooguit drie jaar een vast contract geven. Maar zodra diegene een half jaar uit dienst is, begint de teller opnieuw te lopen. Daar maakt het kabinet een einde aan, om „draaideurconstructies” tegen te gaan.

De uitzendsector wordt aan strengere regels onderworpen. Malafide uitzenders moeten bestreden worden met ‘certificering’: alleen uitzendbureaus die aan kwaliteitsnormen voldoen krijgen en behouden zo’n certificaat.

Uitzendkrachten moeten „gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden” krijgen als collega’s met een dienstverband

Uitzendkrachten zullen ook veel duurder worden, waardoor ze minder aantrekkelijk worden voor structureel werk. Het kabinet is het namelijk met de vakbonden en werkgevers eens dat uitzendkrachten „gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden” moeten krijgen als collega’s met een dienstverband.

Tegelijk moet werkgeverschap aantrekkelijker worden. Veel werkgevers vinden de vaste baan nu te vast. Want wat als ze opeens, zoals in de coronacrisis, een onverwacht omzetverlies meemaken? In zulke gevallen moeten ze hun werknemers tijdelijk minder uren kunnen laten werken, zegt het kabinet. Via een ‘deeltijd-werkloosheidsuitkering’ vult het UWV dan hun salaris aan. Vakbonden wilden dat de overheid deze deeltijd-WW betaalt. Dat gaat niet gebeuren, schrijft de minister dinsdag: de maatregel moet „budgetneutraal” zijn. Dat kan betekenen dat werknemers hun opgebouwde WW-rechten moeten inleveren zodra zij de nieuwe uitkering krijgen.

Al deze plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Sommige wetsvoorstellen hoopt Van Gennip binnen een jaar naar de Tweede Kamer te sturen. Voor andere plannen heeft zij nog veel uitzoekwerk. Bijvoorbeeld hoe ze gaat voorkomen dat werkgevers de nieuwe regels met slimme trucs omzeilen, wat in het verleden vaak gebeurd is.