GGD’s in grote steden richten testruimtes in voor apenpokken

GGD’s in grote steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hebben speciale testruimtes ingericht waar mensen zich kunnen laten testen op het apenpokkenvirus. Dat bevestigt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR aan NRC, na berichtgeving van BNR Nieuwsradio. Sommige coronatestlocaties die niet meer in gebruik zijn worden daarvoor omgebouwd.

Volgens de GGD-woordvoerder is er „geen sprake van grootschalig testen of van speciale teststraten” voor het pokkenvirus dat sinds dit jaar in Europa rondgaat. De GGD’s volgen hiermee het advies van het RIVM om contact met mensen die komen testen op het pokkenvirus tot een minimum te beperken. Het testen op apenpokken is ingewikkelder dan een coronatest, omdat de huid onderzocht moet worden. Daarvoor zijn aparte kamers nodig en is een onderzoeker langer bezig dan bij een PCR-test. De GGD van de regio Utrecht heeft volgens BNR geen aparte kamers, maar houdt een speciaal spreekuur voor patiënten met het apenpokkenvirus.

In Nederland is het virus volgens de laatste cijfers van het RIVM van afgelopen maandag bij 352 mensen vastgesteld. Sinds de donderdag ervoor is dat een toename van 64 nieuwe besmettingen, wat betekent dat het apenpokkenvirus zich sneller verspreidt dan in de afgelopen weken. Vooral in Amsterdam verspreidt het virus zich relatief snel.

Het apenpokkenvirus wordt voornamelijk door huidcontact overgegeven en is minder besmettelijk, en minder dodelijk, dan het meer bekende pokkenvirus. Volgens het RIVM verloopt besmetting „meestal mild”. Bij kinderen en kwetsbare mensen kan een infectie wel ernstiger verlopen.