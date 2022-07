Ze trouwen op de dag dat ze 12,5 jaar een relatie hebben. Hun twee zoontjes zijn inmiddels op een leeftijd dat ze het bewust mee kunnen maken. Aan mij de eer om hun huwelijk te voltrekken.

De jongste kom ik een half jaar later tegen, als hij op zijn fietsje rondjes rondom ons huizenblok maakt.

„Dag Wilma! Ik weet hoe jij heet! Weet je hoe dat komt?”

„Nou?”

„Jij bent met mijn vader en moeder getrouwd!”

